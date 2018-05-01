حـــصري.. ضحايا ''بوعشرين المرفحات'' غادرن أرض الوطن هروبا من مواجهتهن وعرض فيديوهاتهن الجنسية.. وهاشكون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادر جد مطلعة أن ضحايا توفيق بوعشرين ''المرفحات'' قد غادرن أرض الوطن هروبـا من مواجهة فيديوهاتهن الجنسية خلال أشغال المحاكمة مساء يومه الأربعاء بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادر جد مطلعة أن ضحايا توفيق بوعشرين ''المرفحات'' قد غادرن أرض الوطن هروبـا من مواجهة فيديوهاتهن الجنسية خلال أشغال المحاكمة مساء يومه الأربعاء بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من ''ا.م '' و ''كـ. ف'' .

وأضـــافت مصـادرنا أن الصحفية ''ا. م'' التي تشرف على إدارة موقع تابع لمجموعة ''بوعشرين'' الإعلامية هاجرت إلى ''ألمانيا''، كما أن الإعلامية وسيدة الأعمال ''ك ف'' توجهت هي الأخرى إلى ''بروكسيل''، وذلك بعدما قررت المحكمة إحضار جميع المصرحات والمشتكيات اللواتي لم يحضرن إلى جلسات محاكمة توفيق بوعشرين بالقوة العمومية إلى جلسة الأربعاء السرية .

وأوضحت مصادرنا أن عائلة بوعشرين وصلت في ضغوطها درجة تخيير وتهديد ''ا.م'' بين تراجعها عن اعترافاتها وتكذيبها أثناء مثولها أمام المحكمة، والتي سبقت وأدلت بها في محاضر الشرطة القضائية، وبين استمرارها في الاشراف على الموقع إلا أن ''ا.م '' متشبثة بموقفها بخصوص اتهاماتها لبوعشرين ، خاصة و أن تصريحاتها للمحققين موثقة في محضر و أن تسجيلات الفيديو تظهر بالوضوح ماذا جرى بينها و بين رئيسها داخل مكتبه ...

وليس بالغريب هروب سـيدة الأعمال ورئيسة العدد من الهيئات ''ك ف '' خارج أرض الوطن او عدم مثولها أمام المحكمة منذ انطلاق أشغال المحاكمة نضرا للاحراج الكبير الذي وجدت نفسها فيه ولاسيما وأن المثير للتساؤل في قضيتها عند الممتبعين هو كيف لسيدة أعمال الوقوع في فخ علاقة جنسية مع بوعشرين وممارستها للجنس معه في المكتب، وهي التي لها علاقات عديدة وبشخصيات بارزة...

وجــدير بالذكر أن ''ك''الصحفية وسيدة أعمال و رئيسة المنظمة الدولية للإعلام الافريقي ورئيسة غلوبز فورم، ظهرت رفقة بوعشرين وهي تمارس الجنس معه فوق الكنبة و داخل مكتبه، وفق ما ورد في محاضر الظابطة القضائية.