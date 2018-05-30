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عاجل..العثور على شخص مقتول بالقرب من ''فيلا'' محامي ضواحي البيضاء في رمضان+صور

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 15:41 عاجل..العثور على شخص مقتول بالقرب من فيلا محامي ضواحي البيضاء في رمضان+صور | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على شخص مقتول بالقرب من ''فيلا'' محامي ضواحي البيضاء في رمضان+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء 30 ماي، على جثة شخص داخل إحدى المجاري الخاصة بمياه الصرف الصحي التابعة لإحدى ''الفيلات'' المتواجدة بمنطقة النواصر

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء 30 ماي، على جثة شخص داخل إحدى المجاري الخاصة بمياه الصرف الصحي التابعة لإحدى ''الفيلات'' المتواجدة بمنطقة النواصر بالبيضاء، والتي تعود ملكيتها لـ ''محام''.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بشعة، بطلها حارس ''الفيلا'' والذي تورط في قتل الضحية، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن العثور على جثة الضحية، جاء بعد انبعاث رائحة كريهة من المجاري، اكتشفها ''المحامي'' صاحب الفيلا، ما دفعه لإبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان رفقة الشرطة العلمية.

وأشار ذات المصدر أن الضحية، اختفى عن الأنظار قبل 22 يوما، وقد عثرت مصالح الدرك الملكي على دراجته النارية قبل أيام بالقرب من مجاري الصرف الصحي والتي عثر بها اليوم على جثته.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي النواصر الصرف الصحي محامي

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