بالتفاصيل.. هكذا يقضي الملك محمد السادس يومه في رمضــان ﻿

جولات الملك محمد السادس الرمضانية قبيل ساعة الإفطار، أسلوب خاص انفرد به عن والده الراحل الحسن الثاني، يفضل أن يتجول وحيدا أو برفقة ولي العهد أو مستشاره الخاص، ويلتقي المواطنين ويأخذ صورا معهم...

شوف تيفي" :"المشعل"

مصطفي لختاصير

جولات الملك محمد السادس الرمضانية قبيل ساعة الإفطار، أسلوب خاص انفرد به عن والده الراحل الحسن الثاني، يفضل أن يتجول وحيدا أو برفقة ولي العهد أو مستشاره الخاص، ويلتقي المواطنين ويأخذ صورا معهم... بالمقابل حافظ محمد السادس على البروتكول المتوارث عن والده، فحرص خلال شهر رمضان على المزاوجة بين الأنشطة الدينية والاجتماعية والرسمية ، من خلال استكمال مسيرة الدروس الحسنية المتوارثة أبا عن جد، وإقامة ليلة العاشر من رمضان وإحياء ليلة القدر بطقوسها الدقيقة، وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن. وفي الجانب الاجتماعي انفرد محمد السادس بإطلاق برنامج القفة الرمضانية لمساعدة الفقراء عن طريق مواد تموينية، أما الأنشطة الرسمية فظل محمد السادس وفيا لبرمجتها كما في أيام الإفطار، حيث يتميز برنامجه الرمضاني بالنشاط والحيوية والأنشطة المكثفة، بينما كان نهار رمضان عند الحسن الثاني خاصا بالسكينة والراحة والعبادة، وليله للاستقبالات والرياضة المفضلة.. تفاصيل البرنامج الرمضاني اليومي بين ملكين تجدونها في هذا الملف، مع معطيات حصرية عن أهم القرارات الملكية التي صاحبت هذا الشهر الفضيل..فلنتابع.

البرنامج الرمضاني لملكين

حسب مصادرنا فإن البرنامج اليومي للملك الراحل الحسن الثاني، هو برنامج ليلي بامتياز، حيث كان يقضي يوم رمضان في الغالب في العبادة والمحافظة على الصلاة في موعدها، وقراءة القرآن والمطالعة، وقبيل الإفطار يحيي الدروس الحسنية وينتقل مباشرة إلى مائدة الإفطار الرمضانية، ويختلف البرنامج في يوم الجمعة حيث يصلي صلاة الجمعة التي تنقل على التلفزيون والإذاعة من أحد المساجد القريبة من الرباط. وينطلق برنامج مكثف في الليل بإحياء الأنشطة الرسمية، ثم ينتقل مباشرة إلى ملعب الغولف بدار السلام أو بالقصر الملكي، حيث يمارس رياضته المفضلة وهو يمشي على العشب الأخضر، وفي تلك الأثناء يستقبل وزراء ومستشارين ويعطي تعليماته وهو يمارس رياضة الغولف. المحافظة على الرياضة في الليل بالتمرن على لعبة الغولف المفضلة كانت طقسا رمضانيا خاصا بالملك الراحل.

في المقابل نجد أن الملك محمد السادس حافظ على البروتكول المتوارث عن والده، من خلال المزاوجة في شهر رمضان بين أنشطة خاصة وأخرى تفرضها الضرورة، حيث يعكس البرنامج الرمضاني اليومي للملك محمد السادس نشاطا وحيوية..

لا يختلف نهار رمضان كثيرا عن نهار أيام الإفطار.. يبدأ نشاط الملك خلال شهر رمضان صباحا على الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف بمزاولة نشاطه الرياضي اليومي، ومراجعة أحوال الطقس وأجندته اليومية، لينطلق يوم حافل من خلال أنشطة رسمية تبرمج في فترة ما بعد الزوال ويجري لقاءات مع مستشاريه وبعض الوزراء في مكتبه المتنقل، وقد يكمل برنامجه اليومي بدعوة أحد مستشاريه المقربين لجولة في سيارته للحديث في أمور البلاد..

وقبيل الإفطار يفتتح الدروس الحسنية، ويخرج بعدها مباشرة في سيارته للقيام بجولة في شوارع مدينة الرباط، حيث أكدت مصادر عدة أنهم شاهدوا الملك في الأيام الأولى لرمضان الحالي يتجول في سيارته بشوارع الرباط، وتقدموا للسلام عليه، وبادلهم بالتحية والابتسامة لا تفارق محياه. أما عندما يحل بعد الأسبوع الأول من رمضان بمدينة الدار البيضاء، فيكون القصر الملكي هناك حافلا بالأنشطة الملكية طيلة اليوم.. ليقطع الملك برنامجه قبيل الإفطار بجولة على كورنيش عين الدياب مرورا بشارع الزرقطوني و 2 مارس..فالملك محمد السادس لم يرغب في تعديل برنامجه اليومي العادي خلال رمضان. حيث يستمر البرنامج اليومي لما بعد الإفطار، بأداء صلاة العشاء والتراويح، والعودة مجددا إلى الأشغال المكتبية وبعض الاستقبالات مع مستشارين وضيوف أجانب تمت دعوتهم للدروس الحسنية.. فالملك هو دائم الحركية والنشاط في الشهر الفضيل، وينفق خلاله وقتا مهما للقيام بأعمال الخير ومساعدة المحتاجين، وتقديم الدعم العيني لهم بشكل دائم في الإقامة الملكية بحي الزفاطي في جماعة السويسي، حيث يشهد هذا الحي توافد مئات المحتاجين للتزود بالطعام والمؤونة الرمضانية طيلة الشهر المبارك.

الحسن الثاني يعلن الحرب في رمضان

في شهر غشت من سنة 1979 وفي عز الصيف وحرارته، كان المغاربة يتابعون الدروس الحسنية الرمضانية. كانت التلفزة ستنقل ذلك اليوم درسا للشيخ محمد المكي الناصري. وعوض أن يبدأ الناصري درسه، تناول الحسن الثاني الكلمة وقال «راجت في هذه الأيام اخبار تتأكد كل يوم، أن موريطانيا ربما ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى «تيرس الغربية» ويقصد الداخلة حاليا، وأضاف الملك «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» وأنا أترجمها بالعربية الدارجة «كبرها تصغار» وقد كونت هذه المقولة ركنا من أركان سياستي في الداخل والخارج...وقررنا أن تكون هجرتنا إلى صحرائنا وقفا علينا وعلى أبنائنا وحفدتنا».

فالملك الراحل أخذ قرارا حاسما في رمضان من تلك السنة لتحرير الأراضي المغربية، وقرر قيادة حرب ضد الجزائر والبوليساريو اللتان توغلتا في إقليم واد الذهب المغربي...وهكذا كان النصر في 14 غشت أي في عز شهر رمضان، حيث استعادت القوات المسلحة الملكية الإقليم ونزلت الطائرات المغربية في الداخلة واستقبلها السكان بالهتاف والترحيب.

الحسن الثاني يؤسس "المسيرة القرآنية" في رمضان

في فاتح رمضان الموافق لـ 23 يونيو 1982، استدعى الملك الراحل الحسن الثاني طاقم التصوير الملكي الذي يشتغل في التلفزيون، وحسب ما رواه الصحافي محمد الصديق معنينو فإنهم عندما جاؤوا إلى القصر الملكي، وجدوا الحسن الثاني وحيدا يرتدي «دراعية» يميل لونها إلى الأصفر وقد وضع على رأسه طاقية مراكشية، وقال الملك «اليوم سنبدأ مسيرة قرآنية، سأجلس على هذه الزربية وأمامي المصحف الكريم، وفي الجانب الآخر سيجلس مقرئ القرآن»، توقف الملك وحرك السبحة بين أصابعه وأضاف «سيتم التسجيل بعد قليل وستتم إذاعته بعد صلاة المغرب شهر مبارك سعيد» وانصرف. بعد فترة، حضر الملك، كان وحيدا بدون أي مرافق، كما جرت العادة. جلس في المكان المخصص له، وانتظر قليلا حتى ضبط التقنيون آلاتهم، ثم تناول مصحفا آخر وتوجه بالكلام إلى المستمعين والمشاهدين.. تحدث الحسن الثاني بتأثر بالغ و طلب من المواطنين تلاوة حزبين كل ليلة تقربا إلى الله. بعد كلمته الوجيزة أشار الملك على المقرئ عبد الحميد احساين بالانطلاق بقراءة الحزبين الأولين وكان قد أوصاه قبل ذلك بعدم التباطؤ وعدم الإسراع...كذا انطلقت المسيرة القرآنية الرمضانية على شاشة التلفزيون، وأصبحت طقسا راسخا منذ سنة 1982 إلى يومنا هذا.

في عز رمضان.. أغرب لقاء بين الحسن الثاني والشاذلي بن جديد على الحدود

في صباح 4 ماي 1987 الموافق لـ 5 رمضان وصل الملك الحسن الثاني إلى وجدة، والغرض من الزيارة كما أعلن عن ذلك تدشين بعض المشاريع التنموية، لكن في الحقيقة تم التهيئ لزيارة الحدود المغربية الجزائرية لإجراء لقاء مباشر مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في خيمة منصوب نصفها في الحدود المغربية ونصفها الآخر في الحدود الجزائرية، جلس الملك الحسن الثاني على كرسيه في نصف الخيمة المغربية، وجلس الرئيس الشاذلي بن جديد على كرسيه في نصف الخيمة الجزائرية، بينما وضع كرسي الوسيط الذي هو الملك فهد فوق خط الحدود رجلا الكرسي على اليسار في الجزائر والرجلين على اليمين في المغرب، وحده أثاث الخيمة التقليدي يوحد الخيمة بأشكاله وألوانه، نفس الطاولة على الجانبين، نفس الكرسيين، نفس الزربية، التفاصيل الدقيقة كانت مهمة في هذا اللقاء الحساس...و لم تسجل في العلاقات الدولية ظاهرة مماثلة لاجتماعات قمة على هذه الطريقة الغريبة..هذا اللقاء طبعه التوتر والتشنج وانتهى بعد نصف ساعة من انطلاقه، وهو لقاء غريب وعجيب، حدث في ظل شد وجذب طال لقرابة ثلاثة عقود بين المغرب والجزائر، اتهامات وحروب متتالية كان النصر حليف القوات المسلحة الملكية بقيادة مباشرة من الراحل الحسن الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

الحسن الثاني يؤصل بروتوكول الدروس الحسنية الرمضانية وهذه أبرز الذكريات الحسنية الخالدة

«كان الملك محمد الخامس يعقد دروسا مماثلة في القصر الملكي، بين الظهر والعصر، وكان يحضرها علماء من المغرب ويطرحون قضية غالبا ما يكون الرأي العام قد تناولها بالحديث، ويناقشونها أمام الملك. وكان ولي العهد مولاي الحسن يحضر بعض هذه الجلسات. وعندما أصبح ملكا قام بإخراج تلك الدروس من نطاق ضيق داخل إحدى غرف القصر الملكي، وأدخل الكاميرا إلى القصر وأصبحت الدروس الحسنية يتابعها الناس في مختلف أنحاء المغرب، و في الخارج أيضا عندما أصبحت التلفزة تبث عبر الأقمار الصناعية، مما أعطاها بعدا تواصليا قويا، ودخلت بذلك في العادات والتقاليد الرمضانية المغربية التي تتميز عن الدول العربية والإسلامية» يصرح محمد الصديق معنينو لـ_المشعل_، وتميزت الدروس الحسنية وأصبح لها إشعاع داخلي وخارجي. وكان الملك الراحل حاضرا بقوة في تلك الدروس، يطرح الأسئلة، يكون هو المحاضر، يوقف المحاضر اذا خرج عن النص...وغيرها من المواقف في المسيرة الحسنية.

ومن جملة المواقف التي تلخصها تلك المسيرة، ما حدث سنة 1978، كان المحاضر هو عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، وكان حينئذ لا يزال أستاذا للشريعة بفاس.

عالج المدغري موضوعا في «المصلحة والمشروعية»، وعندما انتهى من إلقاء الدرس الديني، تدخل الملك وطرح سؤالا عليه وعلى جميع العلماء ليفكروا فيه، ربط فيه بين حديث نبوي في صحيح البخاري وبين آية في سورة النساء، وقد طلب منهم أن يحدثوه عن الجمع بين الهجرة إلى الله ورسوله ومن أدركه الموت وهو قد غادر بيته للهجرة، ولم يصل إلى تلك الهجرة، والسؤال فيه كثير من الحساسية وكثير من الإشارات السياسية...

وفي إحدى الدروس الحسنية في نهاية السبعينيات كان المحاضر هو الدكتور فاروق النبهان يلقي درسا من الدروس الحسنية، في موضوع يتعلق بالثقافة الإسلامية، وعند انتهائه قال له الملك إن «هذا المنبر حر ومفتوح لكل العلماء»، فكأنه يقول أنا كذلك حر في أن أعلق كما أشاء، ولا أتفق معك أيضا فيما قلته. وقال الحسن الثاني لفاروق: «هذا المكان مفتوح لكل الأفكار والنظريات، وأنت حر أن تقول ما تشاء» وتحدث الملك بعد ذلك طويلا عن الثقافة، ورجع إلى حديث شريف يقول «أدبني ربي فأحسن تأديبي» وربطها بآية من القرآن «وإنك لعلى خلق عظيم» .

وفي رمضان الموافق لسنة 1966، ألقى الحسن الثاني درسا كاملا من الدروس الحسنية، كانت أمام الملك رؤوس أقلام مدونة على أوراق صغيرة، وكان موضوع الدرس الحسني في كتاب البخاري: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» هذا هو الحديث الذي اختار الملك معالجته في درسه الرمضاني طيلة ساعة ونصف مباشرة على التلفزة المغربية..ولعل أهم قرار انبثق عن هذا الدرس عندما قال الملك: «من الآن أعطي الأوامر بإضافة مادة العلوم الإسلامية، ولا تكون مادة إضافية بل مادة أساسية في جميع مستويات التعليم ومن لم يحصل فيها على المعدل، لا ينجح في الامتحان». وخلال هذا الدرس أيضا تطرق للميني جيب أمام العلماء والوزراء والمدعوين، وقال عن الميني جيب «أنا كنحشم إلى شفت لبنات ديالنا والأمهات ديالنا خارجين بالميني جيب، وهذا منكر».

درس آخر ألقاه الملك الراحل في رمضان الموافق لسنة 1978 حول الحديث النبوي الشريف إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال الصحابة «كيف إضاعتها يا رسول الله، قال «إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة» وكان من الدروس الخالدة التي حضرها كبار العلماء، تحدث الملك عن الساعة بمفهومها السياسي وليس يوم الآخرة، حيث انتقل من تفسير ديني محض إلى تفسير دنيوي في المعاملات والتجارة والتصرفات المرتبطة بمجالات الحياة، وأن ساعة الدنيا توافق ساعة الآخرة إن طبعها الإخلاص في العمل. فدروس الحسن الثاني كانت مليئة بالعبر والرسائل السياسية، ومن مميزاتها أنها تحكي عن ظرف خاص تمر بها الأمة.

محمد السادس رائد المبادرات الاجتماعية والدينية في رمضان

انطلق رمضان لهذه السنة بزخم اجتماعي عند الملك محمد السادس، وهو شبيه بجميع أشهر رمضان في العهد الجديد من حيث إيلاء الجانب الاجتماعي أهميته، وذلك بإطلاق المبادرات الموازية، فمع مطلع رمضان من هذه السنة أشرف الملك بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاق العملية الوطنية للدعم الغذائي التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، ويبلغ الغلاف المالي الذي رصد لهذه العملية 80 مليون درهم، يستفيد منها 500 ألف أسرة، منها 429 ألف و100 أسرة بالوسط القروي. وهي عملية سنوية يقودها الملك محمد السادس للنهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، تماشيا مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي.

وفي ثاني أيام رمضان لهذه السنة أشرف الملك بحي السلام بسلا على تدشين مسجد «الأميرة للا لطيفة»، وأدى به صلاة الجمعة. مما يعكس الأصالة الدينية والحفظ على المعمار المغربي الأصيل، فالمسجد الجديد تم بناؤه وفق النمط المعماري المغربي الأصيل، يحتوي على قاعتين للصلاة (رجال، نساء)، مدرسة قرآنية، مسكنين للإمام والمؤذن، محلات تجارية، ويزاوج التصميم المعماري لهذا المسجد بين الأصالة والمعاصرة بشكل يحترم مبادئ النجاعة الطاقية. ويتسع لأزيد من 1800 مصل ومصلية.

كما تتبع المغاربة افتتاح الدروس الحسنية لهذه السنة بدرس ألقاه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو طقس ظل مستمرا لقرون، أي منذ نشأة الدولة العلوية، لكنه ظل طقسا داخليا يقام في غرفة من غرف القصر الملكي ويحضره الأمراء والأميرات، لكن الملك الراحل الحسن الثاني أصل لهذا الطقس في سنة 1963، عندما قرر دعوة علماء محاضرين من داخل وخارج المغرب، وفتح لائحة الحضور أمام وزراء الحكومة والسلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات، وأمر بنقل الدروس الحسنية مباشرة على أمواج التلفزة والإذاعة. كما حافظ محمد السادس على إحياء ذكرى وفاة جده الملك الراحل محمد الخامس في عاشر رمضان، وإحياء ليلة القدر بطقوسها المتوارثة عن والده، بما في ذلك تقديم الهدايا للناشئة من حفظة القرآن. مما يعكس استمرارية الملك، وتوارث التقاليد والعادات الدينية المتأصلة.

جولات الملك الرمضانية أسلوب انفرد به محمد السادس

انفرد الملك محمد السادس بجولاته الرمضانية قبيل ساعة الإفطار، يفضل أن يتجول وحيدا أو برفقة ولي العهد أو مستشاره الخاص، ويلتقي المواطنين ويأخذ صورا معهم، هذا التقليد دأب عليه الملك قبيل الإفطار منذ كان وليا للعهد، حيث يتجول على متن سيارته في شوارع الرباط قبيل الإفطار بربع ساعة، أو لقاء أصحابه من المزاولين لرياضة «الجيت سكي في شاطئ الرباط» . وهو التقليد الذي استمر عندما أصبح ملكا، وشوهد عدة مرات وهو يتجول بسيارته في الرباط وفي الدار البيضاء أو في مدن الشمال بدون حراسة أمنية، كما اشتهر بمؤازرته للفقراء أثناء جولاته الرمضانية وشوهد الملك وهو «يتجول في عين الذياب بالدار البيضاء، حيث يحمل معه حقيبة من المال ويوزعها على حراس السيارات هناك، فيعطي لكل واحد منهم 5 آلاف درهم، والعجيب أنه يعرف الحراس واحدا واحدا» يؤكد سعيد هبال المؤطر التربوي لـ «المشعل» ويضيف «حصل مرة، أن لبس أحد الشباب وزرة الحراس رغبة منه في الحصول على الأعطية، فعرفه الملك وقال له أنت لست بحارس ورغم ذلك قدم له بعض المال». يلتقي خلال جولاته بمواطنين ويأخذ صورا رفقتهم، وشوهد وهو يقف عند إشارة الضوء الأحمر، ويحترم إشارات المرور وحق الأسبقية... ولم يكن الكثير من سائقي السيارات الذين يمرون بجانبه يعتقدون أنه الملك، إلا بعد أن يقف في إشارة المرور، أو يلاحظ أن الشرطي يقدم له التحية الخاصة، بل إنه أحيانا يعمد إلى ارتداء طاقية مراكشية مزركشة ونظارات شمسية، أو نظاراته الطبيعية، بالتالي يكون من الصعب التعرف عليه. هذه الخرجات الرمضانية يتعرف من خلالها على أحوال المواطنين، يستمع لشكواهم، وينصت لطموحاتهم، ويعرف من خلالهم خروقات أو تجاوزات هنا وهناك.. وهو أسلوب محمد السادس في استقصاء أوضاع الأمة وأحوالها.

* محمد صديق معنينو

الجولات الرمضانية انفرد بها محمد السادس عن والده الحسن الثاني مع حفاظه على الطقوس الرمضانية لأنها ترمز إلى استمرار المملكة المغربية العريقة

◗ كيف جاءت فكرة الدروس الحسنية؟

الدروس الرمضانية من العادات القديمة في المغرب لدى عدد من الملوك مثل مولاي سليمان وسيدي محمد بن عبد الله والحسن الأول..كانوا يقيمون جلسات علمية في رمضان داخل القصر الملكي، ومحمد الخامس هو الآخر يستقبل العديد من العلماء في هذا الشهر وخاصة من الرباط وسلا بحكم قربهما من القصر الملكي، ويستمع إلى درس أو تحليل أو دراسة علمية في مجال الشريعة، لكن الحسن الثاني طور الدروس بطريقة ملفتة للنظر.

◗ ما هي التغييرات التي أحدثها الحسن الثاني على الدروس الحسنية؟

أولا: الدروس أصبحت تلقى بين يديه في شهر رمضان ويحضرها أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب وكبار رجالات الدولة حيث أعطاها بعدا سياسيا دوليا وطنيا.

ثانيا: لم يقتصر على علماء المغرب فقط بل كان يستدعي بين الفينة والأخرى عددا من علماء العالم الإسلامي، بل تعدى ذلك وأصبح يستقبل بعض العلماء المسلمين من أقطار غير إسلامية، وأذكر أن عددا من الأساتذة الجامعيين من أمريكا وروسيا ومن دول آسيوية غير إسلامية كانوا يحضرون هذا الدرس الديني.

ثالثا: الدروس أصبحت تنقل على امواج الإذاعة والتلفزة لكن الدروس القديمة كانت تظل حبيسة جدران القصر، أما الآن فأصبح الناس يتتبعون الدروس بطريقة سلسلة.

رابعا: لم يكن يقتصر الحسن الثاني على الاستماع فقط بل كان في مرات عديدة يقاطع بعض العلماء، وفي مرات عديدة كان يعلق على ما تفضلوا به في دروسهم، ومرات أيضا يحاججهم حول أفكارهم، وكان أيضا في مرات يتولى بنفسه إلقاء العديد من الدروس ويقوم بتحليل بعض الآيات أو الأحاديث الدينية وغالبا ما كان تحليله يعكس نوعا من الحداثة و العصرنة فيما يتعلق بتحليل النصوص الدينية.

◗ كيف جاءت فكرة المسيرة القرآنية؟

قرر الملك الراحل في شهر رمضان أن تمرر الإذاعة والتلفزة حزبين من القرآن الكريم في اليوم، وبذلك يختم المغاربة المتتبعون القرآن في رمضان، ولم يقتصر على المقرئين المغاربة بل شارك مجودون عرب خاصة من مصر.

◗ كيف كان البرنامج اليومي الرمضاني للملك الراحل الحسن الثاني؟

كان الحسن الثاني حريصا كل يوم من أيام رمضان على القيام بالتمارين الرياضية، وخاصة رياضة الكولف، وأذكر أنه أقام أنشطة رسمية في ليل رمضان ومباشرة بعدها لاحظت أنه ذهب إلى لعب الكولف، وكان لديه ملعب صغير للكولف بالقصر الملكي بالرباط، يمكنه من المشي واللعب و كان يلتقي بمستشاريه وببعض الوزراء على البساط الأخضر، ويلتقي كذلك ببعض الضيوف الذين يحضرون في شهر رمضان. فالملك الراحل كان يمارس رياضته المفضلة في ليل رمضان، أما النهار فمخصص للسكينة والهدوء والصلاة، حيث كان الحسن الثاني يحافظ على أوقات الصلاة ويحيي ليلة القدر الذي حولها من اعتكاف دائم إلى درس خاص ومنح عددا من الجوائز والهدايا إلى الأطفال والشباب الذين يحفظون القرآن، أو فازوا في مباريات التجويد في مسابقات داخل وخارج المغرب، حيث يعطي نوعا من التشجيع للناشئة من حفظة القرآن.

◗ لاحظنا بأن أجندة الملك محمد السادس ومنذ بداية حكمه تسير وفق أجندة موروثة عن الملك الراحل الحسن الثاني مثل الدروس الحسنية وعاشر رمضان وليلة القدر، كيف تفسر ذلك؟

هنالك استمرارية في الملك وفي احترام الأب واحترام الجد، هنالك استمرارية في الحفاظ على ما هو نافع وما يحافظ على الروح الدينية للأمة، فمحمد السادس هو أمير المؤمنين وهو رئيس الدولة والمحافظ على القيم الدينية والعادات والتقاليد لذلك نجده هو الآخر يحتفل بليلة القدر بشكل خاص ويوزع الهدايا على حفظة القرآن وأضاف إلى ذلك الاعتناء في هذا الشهر بالآلاف من الرجال والنساء الذين قضوا السنة الكاملة في التعليم ومحاربة الأمية فيكافئهم، هذا يعكس استمرارية الدولة واستمرارية الملكية.

◗ التجوال قبل الفطور ولقاء أفراد من الشعب، كيف تفسرون هذه العادة الرمضانية عند محمد السادس؟

صحيح، الملك محمد السادس يتميز بقربه من الناس، فهو يسعد كلما التقى بالناس واستمع إليهم، ويسعد كلما وجد نفسه في الشوارع بدون حراسة ولا بروتوكول، يرى كيف يعيش الناس ويكون قريبا منهم ومن مشاكلهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم هذه الجولات الرمضانية ينفرد بها محمد السادس عن والده الحسن الثاني.