 أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

مع اقتراب موسم الأعراس: شبان مغاربة يقاطعون الزواج ويطلقون حملة خليها تشيب بسبب قيمة الصداق | مجتمع

مع اقتراب موسم الأعراس: شبان مغاربة يقاطعون الزواج ويطلقون حملة ''خليها تشيب'' بسبب قيمة الصداق

تفاصيل مثيرة...شخص يثأر لشرفه بعدما وجه طعنات قاتلة لمسن تحرش بابنتيه بجماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني | حوادث و حقوق

تفاصيل مثيرة...شخص يثأر لشرفه بعدما وجه طعنات قاتلة لمسن تحرش بابنتيه بجماعة ''تيوغزة'' إقليم سيدي

برمجة 118 مشروعا باستثمار يناهز 86,5 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحسيمة خلال عام 2017 | مجتمع

برمجة 118 مشروعا باستثمار يناهز 86,5 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم

فريق طبي بمستشفى كلميم يجري أول عملية لعلاج كسور العين | مجتمع

فريق طبي بمستشفى كلميم يجري أول عملية لعلاج كسور العين

قبل المونديال.. مقتل صحافي روسي معروف بانتقاداته للرئيس فلاديمير بوتين | دولي

قبل المونديال.. مقتل صحافي روسي معروف بانتقاداته للرئيس فلاديمير بوتين

هذه حقيقة إلغاء شاكيرا لحفلها الغنائي بتل أبيب | ثقافة و فنون

هذه حقيقة إلغاء شاكيرا لحفلها الغنائي بتل أبيب

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..محجبة بلا حشمة بلا حيا كتشرب وكتمكي الكارو في الشارع نهار رمضان | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..محجبة بلا حشمة بلا حيا كتشرب وكتمكي الكارو في الشارع نهار رمضان

خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان بالبيضاء | مجتمع

خــاص..هاشنو وقع للزوجة اللي شْكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 15:20 أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد | اقتصاد
أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد
بدأت أولى أضرار المقاطعة التي تنهي شهرها الثاني، تطفو إلى السطح، حيث قررت إدارة شركة سنطرال- دانون تخفيض إنتاجها بـ 30 بالمائة، وقد توصلت العديد من التعاونيات الفلاحية لإنتاج الحليب بمختلف مناطق

شـــوف تيفي:

 

بدأت أولى أضرار المقاطعة التي تنهي شهرها الثاني، تطفو إلى السطح، حيث قررت إدارة شركة سنطرال- دانون تخفيض إنتاجها بـ 30 بالمائة، وقد توصلت العديد من التعاونيات الفلاحية لإنتاج الحليب بمختلف مناطق المغرب بمراسلة من طرف الشركة تطلب من خلالها بتوقيف مد الشركة بالحليب الخام، حيث اعترفت الشركة من خلال المراسلة بتأثير حملة المقاطعة على معاملاتها، هذا القرار سينعكس سلبيا على صغار الفلاحين الذين بدأوا يعدون خسائرهم الكبرى.

محلل اقتصادي أكد ل"شوف تيفي" أن استمرار المقاطعة عرض الفلاحين الصغار وأسرهم لضرر جسيم، وانعكس تأثيرها السلبي على الاقتصاد المغربي، فهناك 120 ألف فلاح مرتبطون بشركة "سنطرال دانون" سيتضررون فضلا عن 460 ألف فلاح على المستوى الوطني.. ذلك أن هؤلاء الفلاحين سيكفون عن حلب أبقارهم لأنهم ينتجون ما يزيد عن الاكتفاء الذاتي، وهو ما سيؤدي إلى تلف العديد من الأبقار، التي تعتبر مصدر عيش أسر عديدة من الطبقات الفقيرة جدا التي ستحتاج إلى البحث عن بديل، وهذا لن يتم إلا في أمد بعيد يعرض التعاونيات التي يبيعون إليها الحليب إلى الإفلاس، بسبب إعلام الشركات العديد من هذه التعاونيات بالكف عن مدها بالحليب الخام، مما قد يهدد السلم الاجتماعي.

ويضيف ذات المحلل أنه في غياب البدائل الآنية وغياب الدعم الحكومي سيضطر العديد من الفلاحين الصغار المتضررين من المقاطعة إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عيش أخرى، وهذا الحل نتائجه الخطيرة معروفة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعلق "إذا كان فعل المقاطعة سهل وليس فيه أي كلفة، فإن تكلفته على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي جد خطيرة لأن من شأن استمرارها أن يؤدي إلى غياب مناخ الثقة وعدم إقدام الرأسمال الأجنبي على الاستثمار الحافز الأساسي لأي تنمية مستدامة. مما سيهدد آلاف الأسر بالتشرد...

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب سنطرال مقاطعة فلاحين التشرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة | اقتصاد

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة

إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب | اقتصاد

إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

المغرب من بين الدول العربية التي تملك احتياطيا مهما من الذهب | اقتصاد

المغرب من بين الدول العربية التي تملك احتياطيا مهما من الذهب

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف و بالفيديو..منين كتفرج الحاجة مع راجلها فالماتش ديال الكرة..هاشنو كيوقع | ديو مهيول والعايدي
منذ 7 دقائق

طريف و بالفيديو..منين كتفرج الحاجة مع راجلها فالماتش ديال الكرة..هاشنو كيوقع

بالفيديو..الحب و الغزل فرمضان لا يجوز قبل لفطور..هاذشي اللي قال الفيزازي | بــووز

بالفيديو..الحب و الغزل فرمضان لا يجوز قبل لفطور..هاذشي اللي قال الفيزازي

الوجه الآخــر..شوفو كيفاش تعاملو تلاميذ مدرسة ابتدائية مع لحظة وداع أستاذ خدا التقاعد بتيفلت | قنوات أخرى

الوجه الآخــر..شوفو كيفاش تعاملو تلاميذ مدرسة ابتدائية مع لحظة وداع أستاذ خدا التقاعد بتيفلت

بالفيديو..أئــمة كيجودو القرآن فوسط الـطــائرة وسط أجواء خشوع مميزة | قنوات أخرى

بالفيديو..أئــمة كيجودو القرآن فوسط الـطــائرة وسط أجواء خشوع مميزة

﻿

آخر المستجدات

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

مع اقتراب موسم الأعراس: شبان مغاربة يقاطعون الزواج ويطلقون حملة خليها تشيب بسبب قيمة الصداق | مجتمع

مع اقتراب موسم الأعراس: شبان مغاربة يقاطعون الزواج ويطلقون حملة ''خليها تشيب'' بسبب قيمة الصداق

تفاصيل مثيرة...شخص يثأر لشرفه بعدما وجه طعنات قاتلة لمسن تحرش بابنتيه بجماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني | حوادث و حقوق

تفاصيل مثيرة...شخص يثأر لشرفه بعدما وجه طعنات قاتلة لمسن تحرش بابنتيه بجماعة ''تيوغزة'' إقليم سيدي

برمجة 118 مشروعا باستثمار يناهز 86,5 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحسيمة خلال عام 2017 | مجتمع

برمجة 118 مشروعا باستثمار يناهز 86,5 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.