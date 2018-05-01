أولى مخــاطر المقاطعة.. شركة سنطرال دانون تقاطع الفلاحين الصغار و آلاف الأسر مهددة بالتشرد ﻿

بدأت أولى أضرار المقاطعة التي تنهي شهرها الثاني، تطفو إلى السطح، حيث قررت إدارة شركة سنطرال- دانون تخفيض إنتاجها بـ 30 بالمائة، وقد توصلت العديد من التعاونيات الفلاحية لإنتاج الحليب بمختلف مناطق

شـــوف تيفي:

بدأت أولى أضرار المقاطعة التي تنهي شهرها الثاني، تطفو إلى السطح، حيث قررت إدارة شركة سنطرال- دانون تخفيض إنتاجها بـ 30 بالمائة، وقد توصلت العديد من التعاونيات الفلاحية لإنتاج الحليب بمختلف مناطق المغرب بمراسلة من طرف الشركة تطلب من خلالها بتوقيف مد الشركة بالحليب الخام، حيث اعترفت الشركة من خلال المراسلة بتأثير حملة المقاطعة على معاملاتها، هذا القرار سينعكس سلبيا على صغار الفلاحين الذين بدأوا يعدون خسائرهم الكبرى.

محلل اقتصادي أكد ل"شوف تيفي" أن استمرار المقاطعة عرض الفلاحين الصغار وأسرهم لضرر جسيم، وانعكس تأثيرها السلبي على الاقتصاد المغربي، فهناك 120 ألف فلاح مرتبطون بشركة "سنطرال دانون" سيتضررون فضلا عن 460 ألف فلاح على المستوى الوطني.. ذلك أن هؤلاء الفلاحين سيكفون عن حلب أبقارهم لأنهم ينتجون ما يزيد عن الاكتفاء الذاتي، وهو ما سيؤدي إلى تلف العديد من الأبقار، التي تعتبر مصدر عيش أسر عديدة من الطبقات الفقيرة جدا التي ستحتاج إلى البحث عن بديل، وهذا لن يتم إلا في أمد بعيد يعرض التعاونيات التي يبيعون إليها الحليب إلى الإفلاس، بسبب إعلام الشركات العديد من هذه التعاونيات بالكف عن مدها بالحليب الخام، مما قد يهدد السلم الاجتماعي.

ويضيف ذات المحلل أنه في غياب البدائل الآنية وغياب الدعم الحكومي سيضطر العديد من الفلاحين الصغار المتضررين من المقاطعة إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عيش أخرى، وهذا الحل نتائجه الخطيرة معروفة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعلق "إذا كان فعل المقاطعة سهل وليس فيه أي كلفة، فإن تكلفته على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي جد خطيرة لأن من شأن استمرارها أن يؤدي إلى غياب مناخ الثقة وعدم إقدام الرأسمال الأجنبي على الاستثمار الحافز الأساسي لأي تنمية مستدامة. مما سيهدد آلاف الأسر بالتشرد...