تركي آل الشيخ يثير غضب المنتخب المصري بشأن محمد صلاح ﻿

عبر الطاقم التقني للمنتخب المصري عن استيائه الشديد من التصريحات التي خرج بها رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، حول إصابة نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

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عبر الطاقم التقني للمنتخب المصري عن استيائه الشديد من التصريحات التي خرج بها رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، حول إصابة نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي كشف فيها تفاصيل إصابة محمد صلاح، ووصفها بالقوية، مؤكدا أن التعافي من هذه الإصابة قد يستغرق شهرين، وهو ما يعني غياب صلاح عن المونديال الروسي.

وأكد الطاقم التقني للمنتخب المصري أن "ما أشار إليه كلام عار تماما من الصحة ولا داعي لتصدير القلق للجماهير المصرية.. صلاح سيتواجد في المونديال لأنه مقاتل ويرغب في التعافي سريعا".

وكان طبيب نادي ليفربول، روبن بونس، قد أكد أمس، بأن صلاح سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يغيب الفرعون المصري عن مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم 2018 أمام الأوروغواي في الـ15 من الشهر المقبل، على أن يشارك في المباراتين التاليتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، أمام كل من روسيا والسعودية، يومي 19 و25 يونيو على الترتيب.