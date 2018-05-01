فيديو يغضب ويهز المغاربة في رمضان.. بولحية الملقب بـ ''الفحل'' دار فيديو مباشر مع بنت كيطلب منها تعرا ليه و مغاربة يطالبون باعتقاله ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر به الملتحي الملقب بـ ''بولحية الفحل'' وهو يتبادل أطراف الحديث مع فتاة، أظهرت مناطق حساسة من جسدها.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر به الملتحي الملقب بـ ''بولحية الفحل'' وهو يتبادل أطراف الحديث مع فتاة، أظهرت مناطق حساسة من جسدها.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و31 ثانية، ظهر به الملتحي وهو يتلفظ بعبارات جنسية، وهو يطالب الفتاة بإظهارها المناطق الحساسة من جسدها، لتقوم هذه الأخيرة بالاستجابة له والكشف عن مؤخرتها وجزء من ثدييها.

وعبر المغاربة النشطاء عن صدمتهم الكبيرة من مضمون الفيديو نتحفظ عن نشره، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية باعتقال هذا الملتحي لظهوره في هذا الفيديو الذي يمكن وصفه بالجنسي، مؤكدين أن هذا الأخير يسيء للمغرب والمغاربة وللدين الإسلامي.