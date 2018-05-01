 القبض على مروجي المخدرات بسيدي بوزيد كانوا على متن سيارة للكراء ﻿
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القبض على مروجي المخدرات بسيدي بوزيد كانوا على متن سيارة للكراء

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 13:10 القبض على مروجي المخدرات بسيدي بوزيد كانوا على متن سيارة للكراء | حوادث و حقوق
القبض على مروجي المخدرات بسيدي بوزيد كانوا على متن سيارة للكراء
تمكنت فرقة مُحاربة المخدرات بالشرطة القضائية بالجديدة من إيقاف ثلاثة أشخاص مُتهمين بترويج المخدرات بمُنتجع سيدي بوزيد ومولاي عبد الله نهاية الأسبوع المنصرم.

شوف تيفي

 

تمكنت فرقة مُحاربة المخدرات بالشرطة القضائية بالجديدة من إيقاف ثلاثة أشخاص مُتهمين بترويج المخدرات بمُنتجع سيدي بوزيد ومولاي عبد الله نهاية الأسبوع المنصرم.

ووفق مصادر محلية، فإنه وفور إشعار عناصر الدرك الملكي بالعملية غير القانونية التي يقدم عليها المعنيون بالأمر، من خلال ترويج المخدرات لزبنائهم عبر سيارة للكراء واستعمالهم لهواتف محمولة في التواصل معهم، تم إيقافهم بعد عملية ترصد، عقب انتقال رجال الدرك لمنتجع سيدي بوزيد ليتم القبض عليهم متلبسين.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه ومن خلال عملية التفتيش، عثرت عناصر الدرك على مبلغ مالي وهاتف محمول، ليتم بعدها إحالة الموقوفين على وكيل الملك بابتدائية الجديدة لتعميق البحث معهم.

 

 

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