بعد غزل.. اختطاف طفلة حافظة للقرآن من أمام مسجد بالبيضاء في رمضــان و رجال الحموشي يدخلون على خط القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلة تدعى ''سلمى'' تبلغ من العمر 13 سنة تم اختطافها ظهر أمس الثلاثاء 29 ماي، من أمام مسجد للا عائشة بحي سباتة بالبيضاء، والذي تدرس به رفقة شقيقتها وبالتحديد بالمكان الخاص بحفظ القرآن

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن طفلة تدعى "سلمى" تبلغ من العمر 13 سنة تم اختطافها ظهر أمس الثلاثاء 29 ماي، من أمام مسجد للا عائشة بحي سباتة بالبيضاء، والذي تدرس به رفقة شقيقتها وبالتحديد بالمكان الخاص بحفظ القرآن الكريم.

وأوضح شقيق المختطفة في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، أن "سلمى"، ربطت الاتصال بوالدته ظهر أمس من خلال مكالمة هاتفية بـ"مخدع اتصالات"، وقالت لها إنها ساعدت سيدة في حمل "قفة خضار"، لكنها تاهت بين الأزقة وعجزت عن العودة إلى منزل الأسرة، قبل أن ينقطع الاتصال بها.

وأضاف المتحدث، أن شقيقته أعادت الاتصال بوالدتها بعد وجبة الإفطار من خلال "مخفي"، وأكدت تعرضها للاختطاف على يد سيدة، أقدمت على وضعها بمكان "مظلم".

وأبرز المتحدث أن أسرته، وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات اختطاف "سلمى" التي اتصلت مرة أخرى بوالدتها يومه الأربعاء، وأكدت تعرضها للاختطاف.



