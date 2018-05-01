عاجل.. نايضة بباب سبتة في هذه اللحظات والناس سخفانين وكايحتجو..وها شنو واقع ﻿

نشر أحد النشطاء الفيسبوكيين، قبل قليل من يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو مباشر عبر حسابه بالفيسبوك، يظهر حالة الفوضى التي عاشها باب سبتة، بسبب رغبة العشرات من الأشخاص العاملين في مجال ''التهريب

''شوف تيفي''

نشر أحد النشطاء الفيسبوكيين، قبل قليل من يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو مباشر عبر حسابه بالفيسبوك، يظهر حالة الفوضى التي عاشها باب سبتة، بسبب رغبة العشرات من الأشخاص العاملين في مجال ''التهريب المعيشي'' الدخول بالقوة إلى مدينة سبتة المحتلة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 27 دقيقة، تعرض سيدة للإغماء، في حين قام آخرون برفع مجموعة من الشعارات القوية التي طالبوا من خلالها السلطات بإنصافهم والسماح لهم بالمرور من خلال باب سبتة بهدوء، واصفين ما يقع بباب المدينة المحتلة بـ ''الجحيم''.

وطالب الأشخاص المحتجين عن غضبهم الشديد من الموظفين العاملين بباب سبتة، بعد منعهم من الدخول إلى المدينة المحتلة، مقابل السماح لأشخاص آخرين.





