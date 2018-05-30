المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 في الصين ﻿

قام وفد عن لجنة ترشيح المغرب 2026، بقيادة رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي، بزيارة إلى الصين، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

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قام وفد عن لجنة ترشيح المغرب 2026، بقيادة رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي، بزيارة إلى الصين، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

وعبر رئيس لجنة ترشيح "المغرب2026 " عن شكره للاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) على الاستقبال الذي حظي به في بكين، واللقاء الودي الذي تم فيه تبادل الرؤى حول ملف الترشيح المغربي ومستقبل كرة القدم في العالم.

ويذكر أن مولاي حفيظ العلمي،توجه للصين مع وفد يضم البطل العالمي هشام الكروج إضافة إلى المدير التنفيذي للجنة التي تسهر على ترشيح " موروكو 2026".



