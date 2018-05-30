 المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 في الصين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. نايضة بباب سبتة في هذه اللحظات والناس سخفانين وكايحتجو..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة بباب سبتة في هذه اللحظات والناس سخفانين وكايحتجو..وها شنو واقع

بالفيديو .. صحفي إسباني يعتقد أن المصري محمد صلاح مغربي و هكذا كانت ردة فعل صلاح | بووز

بالفيديو .. صحفي إسباني يعتقد أن المصري محمد صلاح مغربي و هكذا كانت ردة فعل صلاح

بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني | مجتمع

بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..شفار عندو جنوية خطف طفلة بفاس وشدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..شفار عندو جنوية خطف طفلة بفاس وشدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شخص غارق في الدماء : عائلة حوات بالمحمدية تعداو عليا والبوليس باقي ماشدهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شخص غارق في الدماء : ''عائلة حوات بالمحمدية تعداو عليا والبوليس باقي

تقرير بي ان سبورت.. المنتخب المغربي وطموح التألق في خامس مشاركة مونديالية | بووز

تقرير بي ان سبورت.. المنتخب المغربي وطموح التألق في خامس مشاركة مونديالية

فيديو : مدرب أرسنال الجديد أوناى إيمرى يضع أعينه على الكابيتانو المغربي المهدي بنعطية | بووز

فيديو : مدرب أرسنال الجديد أوناى إيمرى يضع أعينه على الكابيتانو المغربي المهدي بنعطية

فيديو : أبرز 5 لاعبين حرمتهم الإصابة من المشاركة بالمونديال و من بينهم مغربي | بووز

فيديو : أبرز 5 لاعبين حرمتهم الإصابة من المشاركة بالمونديال و من بينهم مغربي

هذه هي حقيقة وقوع خطأ في مراقبة هلال رمضان بالمغرب | مجتمع

هذه هي حقيقة وقوع خطأ في مراقبة هلال رمضان بالمغرب

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 في الصين

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 12:21 المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 في الصين | سبور
المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 في الصين
قام وفد عن لجنة ترشيح المغرب 2026، بقيادة رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي، بزيارة إلى الصين، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

شوف سبور

 

قام وفد عن لجنة ترشيح المغرب 2026، بقيادة رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي، بزيارة إلى الصين، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

وعبر رئيس لجنة ترشيح "المغرب2026 " عن شكره للاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) على الاستقبال الذي حظي به في بكين، واللقاء الودي الذي تم فيه تبادل الرؤى حول ملف الترشيح المغربي ومستقبل كرة القدم في العالم.

ويذكر أن مولاي حفيظ العلمي،توجه للصين مع وفد يضم البطل العالمي هشام الكروج إضافة إلى المدير التنفيذي للجنة التي تسهر على ترشيح " موروكو 2026".


 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء لجنة ترشيح المغرب 2026 مولاي حفيظ العلمي نهائيات كأس العالم 2026 الصين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب المنتخب المصري يرفض تعويض غياب محمد صلاح | سبور

مدرب المنتخب المصري يرفض تعويض غياب محمد صلاح

المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الغامبي | سبور

المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الغامبي

بالصورة: مرشح سابق لرئاسة الوداد يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن الناصري | سبور

بالصورة: مرشح سابق لرئاسة الوداد يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن الناصري

عين على الخصم.. كارفخال جاهز للمونديال | سبور

عين على الخصم.. كارفخال جاهز للمونديال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فــطور مع مسنين بوجدة..حكايات مؤلمة و مؤثرة لأمهات و آباء تخلاو عليهم ولادهم وعائلاتهم وهاكيفاش كيدوزو رمضـــان | روبورتاج
منذ 5 دقائق

فــطور مع مسنين بوجدة..حكايات مؤلمة و مؤثرة لأمهات و آباء تخلاو عليهم ولادهم وعائلاتهم وهاكيفاش كيدوزو رمضـــان

صاحب فكرة الملحمة..العمل اللي درنا جميل و كنشكرو جميع المغاربة اللي انتاقدونا | خارج البلاطو

صاحب فكرة الملحمة..العمل اللي درنا جميل و كنشكرو جميع المغاربة اللي انتاقدونا

شوف الصحافة:..برلماني في قلب فضيحة ملهى ليلي بمراكش | شوف الصحافة

شوف الصحافة:..برلماني في قلب فضيحة ملهى ليلي بمراكش

الموجز الرياضي: القرصنة تضرب بيين سبور في مونديال روسيا | الأخبار

الموجز الرياضي: القرصنة تضرب بيين سبور في مونديال روسيا

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. نايضة بباب سبتة في هذه اللحظات والناس سخفانين وكايحتجو..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

عاجل.. نايضة بباب سبتة في هذه اللحظات والناس سخفانين وكايحتجو..وها شنو واقع

بالفيديو .. صحفي إسباني يعتقد أن المصري محمد صلاح مغربي و هكذا كانت ردة فعل صلاح | بووز

بالفيديو .. صحفي إسباني يعتقد أن المصري محمد صلاح مغربي و هكذا كانت ردة فعل صلاح

بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني | مجتمع

بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..شفار عندو جنوية خطف طفلة بفاس وشدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..شفار عندو جنوية خطف طفلة بفاس وشدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.