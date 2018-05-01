مدرب المنتخب المصري يرفض تعويض غياب محمد صلاح ﻿

قرر هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، عدم استدعاء كل من مؤمن زكريا أو وليد سليمان لاعبى الأهلى لمعسكر الفريق فى إيطاليا، رغم غموض موقف صلاح، وعدم التأكد من جاهزيته لمباريات المونديال.

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قرر هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، عدم استدعاء كل من مؤمن زكريا أو وليد سليمان لاعبى الأهلى لمعسكر الفريق فى إيطاليا، رغم غموض موقف صلاح، وعدم التأكد من جاهزيته لمباريات المونديال.



وذكرت مصادر مطلعة، أن المنتخب المصري يعيش نوعا من التخبط والغموض حول موقف اللاعب سواء بإلحاقه بالمباراة الثانية بالمونديال أمام روسيا من عدمه، ومع ذلك يرفض كوبر استدعاء أى لاعب جديد مكتفيا بالثلاثى شيكابالا وعمرو وردة ورمضان صبحى لتعويضه فى حالة تأكد الغياب.



ويخوض المنتخب مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام كولومبيا استعدادا لكأس العالم 2018.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد احتكاكه مع سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد خلال مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.