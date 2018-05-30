 بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني ﻿
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بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 11:47 بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني | مجتمع
بالصورة.. بعد غيابه بسبب المرض: هذا موعد عودة عمر القزابري لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني
كشف الشيخ عمر القزابري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، عن عودته لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، يومه الأربعاء 30 ماي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

"شوف تيفي"

كشف الشيخ عمر القزابري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، عن عودته لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، يومه الأربعاء 30 ماي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

ونشرت صفحة الشيخ عمر القزابري بالفيسبوك، تدوينة كتب فيها: " حياكم الله أيها الأحباب .. يبشركم الشيخ عمر بأنه سيبدأ ويرجع إلى محرابه للتراويح غدا الاربعاء إن شاء الله . تقبل الله طاعاتكم ".

وعبر العديد من متتبعي صفحة عمر القزابري عن سعادتهم التي لا توصف بعودة عمر القزابري إلى محراب مسجد الحسن الثاني، مؤكدين اشتياقهم إلى الخشوع في الصلاة والاستمتاع بصوته الرائع و "الدافئ".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عمر القزابري مسجد الحسن الثاني الوعكة الصحية

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