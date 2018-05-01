فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..شفار عندو جنوية خطف طفلة بفاس وشدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص تم ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص تم ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس الثلاثاء، حيث تم ضبط شخص بحوزته سلاح أبيض وهو متلبس باختطاف طفلة، بدوار الدريسي بمنطقة عوينة الحجاج بمدينة فاس، ما جعل العديد من المواطنين بعد محاصرته ينهالون بالضرب عليه قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المتداول، حيث طالب الجميع أولياء الأمور بمراقبة فلذات أكبادهم، نظرا لوجود بعض الذئاب البشرية التي تتربص بالأطفال من أجل اختطافهم والاعتداء عليهم جنسيا.