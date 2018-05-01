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فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شخص غارق في الدماء : ''عائلة حوات بالمحمدية تعداو عليا والبوليس باقي ماشدهم''

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 11:27 فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شخص غارق في الدماء : عائلة حوات بالمحمدية تعداو عليا والبوليس باقي ماشدهم | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شخص غارق في الدماء : ''عائلة حوات بالمحمدية تعداو عليا والبوليس باقي ماشدهم''
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهر به شاب غارق في دمائه، وهو يكشف عن تعرضه لاعتداء خطير على يد أفراد أسرة تتواجد بمدينة المحمدية ملقب بـ ''دار حوات''.

"شوف تيفي"

 

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهر به شاب غارق في دمائه، وهو يكشف عن تعرضه لاعتداء خطير على يد أفراد أسرة تتواجد بمدينة المحمدية ملقب بـ "دار حوات".

وطالب هذا الشخص المصالح الأمنية بضرورة التحرك من أجل إيقاف أفراد هذه الأسرة التي وصفها بالخطيرة، مشيرا إلى أن سيدة كانت برفقته، تعرضت هي الأخرى للطعن على مستوى الرأس.
وأوضح هذا الشخص على أنه تفاجأ بأفراد من أسرة "حوات" وهم يحاولون سرقة حقيبة يدوية ، واصفا إياهم بالعصابة الخطيرة التي ارتكبت العديد من الجرائم بمدينة المحمدية.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية دار حوات المحمدية

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