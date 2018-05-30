بالصورة: مرشح سابق لرئاسة الوداد يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن الناصري ﻿

خرج إدريس الشرايبي المرشح السابق لرئاسة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن صمته بخصوص الإنتقادات التي طالت رئيس الوداد سعيد الناصري.

شـــوف تيفي:



خرج إدريس الشرايبي المرشح السابق لرئاسة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن صمته بخصوص الإنتقادات التي طالت رئيس الوداد سعيد الناصري.

وطالب الشرايبي من خلال تدوينة له في صفحته الرسمية على الموقع الإجتماعي فايسبوك، جميع الوداديين بالإلتفاف وراء الفريق الأحمر، معبرا عن رضاه الكامل لما قدمه الرئيس الحالي في ولايته.



وتطرق الشرايبي الذي كان من أشد المعارضين للناصيري خلال التدوينة نفسها للإنجازات التي حققها الناصري خلال الأربع سنوات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل له.



وتأتي خرجة الشرايبي في الوقت الذي توعد فيه الناصري بفضح مسيرين سابقين، بداعي التشويش على العمل الذي يقوم به.