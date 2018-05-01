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عين على الخصم.. كارفخال جاهز للمونديال

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 10:45 عين على الخصم.. كارفخال جاهز للمونديال | سبور
عين على الخصم.. كارفخال جاهز للمونديال
بعدما تعرض داني كارفخال لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني للإصابة خلال مباراة الميرينغي وليفربول برسم نهائي دوري أبطال أوروبا على مستوى القدم اليسرى، أظهرت الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها

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بعدما تعرض داني كارفخال لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني للإصابة خلال مباراة الميرينغي وليفربول برسم نهائي دوري أبطال أوروبا على مستوى القدم اليسرى، أظهرت الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها الظهير الأيمن أن الأخير يُعاني من تمزق طفيف في القدم اليسرى.

وكشفت التقارير الدولية، أن كارفخال يحتاج لفترة علاج تتراوح بين 15 و20 يوما وبذلك سيكون حاضرا في مونديال روسيا مع المنتخب الإسباني.

وكانت قد أفادت التقارير ذاتها في وقت سابق، أن مدرب المنتخب الإسباني سيعوض غياب كارفخال عن المونديال بلاعب برشلونة الإسباني سيرجي روبيرتو غير أن جاهزية كارفخال ستحرم لاعب النادي الكتلاني من المشاركة في كأس العالم.

 

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