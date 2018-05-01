رشيد الطاوسي يقترب من تدريب فريق جزائري ﻿

اقترب الإطار الوطني رشيد الطاوسي ، من تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري، بداية من الموسم المقبل، خلفا للإطار الجزائري عبد الحق بنشيخة.

شوف سبور

اقترب الإطار الوطني رشيد الطاوسي ، من تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري، بداية من الموسم المقبل، خلفا للإطار الجزائري عبد الحق بنشيخة.

وذكرت تقارير إخبارية جزائرية، أن حسن حمار، رئيس وفاق سطيف، قرر الدخول في مفاوضات مع الطاوسي، خصوصا أن الطاوسي يعيش وضعية مالية صعبة، حيث بات قريبا من فسخ عقده رفقة شباب بلوزداد.

يذكر ان رشيد الطاوسي سبق له تدريب عدد من الفرق المغربية أبرزها ​نادي الجيش الملكي​ و​الوداد البيضاوي​ والمغرب الفاسي و الرجاء الرياضي و فريق العين الإماراتي و ​نهضة بركان​ آخرهم شباب بلوزداد الجزائري؛ كما قاد المنتخب المغربي للشباب .