الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة فقيه دوار ''بيحلوان'' جماعة سيتي فاطمة الذي اغتصب 7 فتيات يدرسهن القرآن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن محاكمة فقيه دوار ''بيحلوان'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''سيتي فاطمة'' إقليم الحوز الذي قام باغتصاب 7 طفلات يدرسهن بالمسجد ستنطلق يوم 26 يونيو المقبل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن محاكمة فقيه دوار ''بيحلوان'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''سيتي فاطمة'' إقليم الحوز الذي قام باغتصاب 7 طفلات يدرسهن بالمسجد ستنطلق يوم 26 يونيو المقبل.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه بعد انتهاء الحراسة النظرية التي أخضع لها الفقيه وتعميق البحث معه وجمع كافة الأدلة والقرائن التي تتبث تورطه تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش وحددت الغرفة الجنائية الابتدائية يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 كتاريخ أولى جلسات محاكمته.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الماضي بعد تقدم شاب من الدوار السالف الذكر لخطبة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، إذ قامت بعد تتمة الخطبة وتحديد موعد الزواج بالهروب نحو مدينة الدار البيضاء مخافة افتضاح أمرها، ما حذا بأسرتها للبحث عنها ليتم رصدها بالمحطة الطرقية أولاد زيان من طرف أحد معارف عائلتها، الذي أرجعها لبيت أسرتها.

وبعد مواجهتها بسيل من الأسئلة عن سبب هروبها من طرف والدها استسلمت، وأخذت في سرد ما لقيته من ممارسات شاذة قبل أربع سنوات من طرف فقيه الدوار، الذي تسبب لها في فقدانها للعذرية مؤكدة لأبيها أنها ليست الوحيدة التي مارس الفقيه معها الجنس بل هناك 6 فتيات أخريات.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن والد الضحية قرر إخبار آباء الضحايا الأخريات بما فعله الفقيه بفلذة أكبادهن، مفجرا بذلك قنبلة مدوية بالدوار، ليتم عرض الضحايا على طبيب مختص للتأكد من تعرضهن للاغتصاب، وهو الأمر الذي بينته الفحوصات الطبية التي خضعت لها الضحايا الستة.

وبناء على ذلك جرى وضع شكايات في الموضوع لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي أمر فور توصله بالشكايات باعتقال المعني بالأمر، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي ب''سيتي فاطمة'' لتعميق البحث معه حول المنسوب له.

وبينت التحقيقات الأولية مع المشتبه به أنه كان يستغل توافد فتيات الدوار على المسجد لحفظ القرآن الكريم ليستدرجهن إلى غرفة بالمسجد ويقوم بنزع ملابسهن وتحسس مناطق حساسة من أجسادهن، قبل أن يلج عضوه الذكري بجهازهن التناسلي، واستمر على نفس الحال إلى أن بلغ عدد ضحاياه 7 فتيات متسببا في فقدانهن للعذرية.

هذا ومن جانب آخر دخلت عدة جمعيات حقوقية على خط هذه القضية ونصبت نفسها كطرف مدني لمؤزراة عائلات الضحايا أمام المحكمة وطلبت هذه الهيئات والجمعيات الحقوقية من القضاء بتنزيل أقصى العقوبات الحبسية على المشتبه به نظرا لخطورة الأفعال المقترفة وتخريبه لحياة 7 طفلات بريئات وما ستسفر عنه الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من مضاعفات نفسية مستقبلا، وذلك ضمانا لحقوقهن.