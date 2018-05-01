ياربي السلامة..تسابق بين سيارات ينتهي بمصرع سائق دراجة هوائية رياضية قبل آذان المغرب ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو، يوثق للحظة مصرع سائق دراجة هوائية، بعد أن دهسته سيارة خفيفة خلال قيامه بالتدرب رفقة أصدقائه.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 30 ماي، مقطع فيديو، يوثق للحظة مصرع سائق دراجة هوائية، بعد أن دهسته سيارة خفيفة خلال قيامه بالتدرب رفقة أصدقائه.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق برياضي يدعى ''مصطفى''، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى بعد ثلاث ساعات من وقوع الحادث، موضحين أن تسابق سيارتين، أمس الثلاثاء، قبل آذان المغرب، انتهى بدهس الهالك الذي أصيب بمكان الحادث بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو، حيث حمل الجميع مسؤولية وفاة الرياضي لتهور سائق السيارة وأيضا لسيارة الإسعاف التي تأخرت في الحضور لمكان الحادث لأكثر من الساعة.