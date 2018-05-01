6 آلاف يوقعون على عريضة تطالب بتأجيل مونديال روسيا لهذا السبب! ﻿

طالب الآلاف من مشجعي كرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' تأجيل كأس العالم 2018 في روسيا، إلى حين تعافي النجم الدنماركي نيكلاس بيندتنر من إصابته.

شوف سبور

طالب الآلاف من مشجعي كرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' تأجيل كأس العالم 2018 في روسيا، إلى حين تعافي النجم الدنماركي نيكلاس بيندتنر من إصابته.

ووقع 6 آلاف على العريضة التي نشرها موقع ''سوكر ميمز'' المختص بطرائف كرة القدم، والذي لطالما نشر صورا مميزة للاعب الدنماركي.

وتطالب العريضة بتأجيل مونديال روسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل، حتى يتعافى بيندتنر من إصابته الحديثة، ويستطيع مجابهة ''غريميه ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو''.

وخرج بيندتنر باكيا خلال مباراة فريقه روزنبورغ النرويجي الأخيرة أمام بران بيرغن في الدوري النرويجي، بعد تعرضه لإصابة.

وجاء في الصفحة التي تستقبل توقيعات مشجعي كرة القدم: ''نعلم أن الإصابات جزء من كرة القدم، لذا لن نقترح إلغاء كأس العالم، ولكننا نطالب فقط بتأجيل البطولة حتى تعافي بيندتنر''.