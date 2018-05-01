مونديال 2018 : معلومات مهمة عن البلد المضيف ﻿

تستقبل روسيا كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، وهذه بعض المعلومات عن البلد الذي يمتد بين قارتي آسيا وأوروبا:

'' شوف سبور'' : وكالات

تستقبل روسيا كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، وهذه بعض المعلومات عن البلد الذي يمتد بين قارتي آسيا وأوروبا:

- الذهاب في رحلة قطار عند الساعة الثانية بعد الظهر بينما لا يزال الظلام الدامس مخيما؟ الأمر ممكن في روسيا، حيث تعتمد كل محطات القطار توقيت العاصمة موسكو، من دون الأخذ في الاعتبار أن البلاد تتمتع بـ 11 منطقة زمنية مختلفة.

- تعد روسيا البلد الأكبر مساحة في العالم، وتمتد على 17 مليون كم مربع بين بحر البلطيق غربا والمحيط الأطلسي شرقا.

- يشكل المتحدرون من الإتنية الروسية غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 146 مليون نسمة، ومعظمهم من المسيحيين الأورثوذكس. لكن روسيا هي من البلاد الأكثر تنوعا على الصعيد الديني والعرقي عالميا، من المسلمين في القوقاز، إلى البوذيين في سيبيريا.

- أبرز مقاصد السياح في موسكو، تجاور الكنائس التي تعود إلى عهد القياصرة، مع النجوم الحمراء لقصر الكرملين الخاص بالرئاسة، على مقربة من ضريح الزعيم السوفياتي فلاديمير لينين... هذه المواقع وغيرها دليل على الطابع التاريخي الشديد التنوع لروسيا.

- يختلط في الذاكرة الجماعية للبلاد مزيج من روسيا القيصرية والثورة البولشفية وعقود الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى التأثير المتنامي للرئيس فلاديمير بوتين الذي وصل الى سدة الحكم قبل 18 عاما، وبدأ مؤخرا ولاية رئاسية جديدة تمتد حتى سنة 2024.

- سيصعب على المشجعين الأجانب، لاسيما الإنجليز والفرنسيين، متابعة المباريات وهم يتناولون أطعمة اعتادوا عليها في بلادهم، مثل جبنة التشيدر أو بعض أنواع المعجنات... منذ سنة 2014، فرضت روسيا حظرا على العديد من المنتجات الغذائية الأوروبية ردا على عقوبات غربية فرضت عليها، لاسيما على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

- سعت روسيا إلى التأسيس لشراكات جديدة مع دول أخرى، وحتى تعزيز الإنتاج المحلي، من دون أن يخلو الأمر من بعض الفضائح!

- يعد هوكي الجليد الرياضة الأولى في روسيا. ويفيد الروس من موسم الشتاء الطويل والانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يحول العديد من البحيرات الصغيرة إلى أرض متجلدة تصلح لمزاولة اللعبة.

- يحرص الرئيس بوتن على المشاركة سنويا في مباراة مع نجوم اللعبة في بلاده. في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 التي أقيمت في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، أحرزت روسيا ذهبية هوكي الجليد، علما أن منتخبها شارك تحت العلم الأولمبي المحايد بدلا من علم بلاده، نظرا للعقوبات التي كانت مفروضة على روسيا على خلفية فضيحة المنشطات.

وشددت السلطات في الأعوام الماضية من الرقابة على استخدام شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بذريعة مكافحة التطرف والمجموعات التي تعتبرها ''إرهابية''. لكن المعارضين الروس يرون في هذه الخطوات طريقة من السلطات للتشدد في الرقابة السياسية والحد من الانتقادات أو التحركات الاحتجاجية.