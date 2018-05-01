توقيف ''نشال'' الهواتف بالشريط السياحي بأكادير ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بأكادير مدعومة بعناصر الفرقة السياحية، أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

شوف تيفي:أكادير

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بأكادير مدعومة بعناصر الفرقة السياحية، أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وجرى إيقاف المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، على مستوى القطاع السياحي للمدينة، مباشرة بعد اقترافه سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت هاتفا نقالا، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة قامت بها عناصر دائرة الشرطة والفرقة السياحية فور تلقيهما شكاية الضحية.

وقد تم استرجاع الهاتف المسروق، فيما جرى إحالة الموقوف على مصلحة الشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.