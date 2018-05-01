أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، ظهور سحب كثيفة بالسواحل شمال آسفي مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بأمطار ضعيفة ومحلية خلال الصباح.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، ظهور سحب كثيفة بالسواحل شمال آسفي مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بأمطار ضعيفة ومحلية خلال الصباح. كما ستظهر سحب ركامية بالأطلسين المتوسط والكبير وجنوب المنطقة الشرقية مع قطرات متفرقة أو زخات متفرقة من المحتمل أن تكون ذات طابع عاصفي مع بعض السحب المنخفضة قرب السواحل الوسطى. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية في بعض المناطق بشمال الأقاليم الجنوبية. أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وما بين 14 و19 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي والبوغاز واللوكوس والشاوية وقرب السواحل ، وما بين 25 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالسواحل المتوسطية بين الجبهة والسعيدية ، وقليل الهيجان بين سبتة والجبهة وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا في باقي السواحل.