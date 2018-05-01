 حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة ﻿
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حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 04:31 حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة | مجتمع
حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان حجز وإتلاف 4727 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ صحفي، أن هذه الكمية من المنتجات الغذائية المحجوزة تتوزع على 46 كلغ من المستحضرات السكرية، و 828 كلغ من المنتجات البحرية، و 170 كلغ من الحلويات، و 2651 كلغ من اللحوم، و 85,5 كلغ من الدقيق والمعجنات، و 53 كلغ من الحليب ومشتقاته، و 30 كلغ من اللحوم البيضاء، و 158 كلغ من الفواكه الجافة، و 69 لترا من الزيوت النباتية، و 69,7 كلغ من المصبرات النباتية، و 282 بيضة، و 107 كلغ من المواد الغذائية المختلفة.

على مستوى الاستيراد، راقبت مديرية المراقبة والجودة بميناء طنجة المتوسط، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما مجموعه 8857 طنا من المنتجات الغذائية أسفرت على إرجاع 76,71 طنا لكونها لا تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة، وتتكون بالأساس من الفواكه الطرية ومنتجات البحر.

أما على مستوى الأسواق المحلية، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 184 خرجة مراقبة ميدانية، منها 93 خرجة ضمن لجان إقليمية، تم من خلالها تحرير 12 محضر مخالفة، كما تم القيام بعمليات تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.

وخلص المصدر نفسه أن أزيد من 32 مفتشا (مهندسين، بياطرة وتقنيين) شاركوا مع كافة المتدخلين في إطار اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان على صعيد كل أقاليم الجهة.

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المغرب شوف تيفي مديرية المراقبة اللحوم البيضاء المستهلكين منتجات البحر

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