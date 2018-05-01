فيديو: آل الشيخ يرد على اتهامه بمنح أموال لراموس من أجل إصابة محمد صلاح ﻿

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه يعتبر نفسه مصريا ولايمكن له أن يدفع أموالا لأي لاعب من أجل إصابة محمد صلاح.

''شوف سبور''

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه يعتبر نفسه مصريا ولايمكن له أن يدفع أموالا لأي لاعب من أجل إصابة محمد صلاح.

واستغرب تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج العاشرة لاتهامه بمنح اللاعب راموس أموالا لإصابة اللاعب محمد صلاح، قائلا :'' كيف أفعل هذا وأنا أعتبر نفسي مصريا، هل من أجل مباراة مصر والسعودية في المونديال أدمر مستقبل لاعب، حتى عندما نصل للمواجهة بين المنتخبين ستكون الأمور حسمت تقريبا''.

وتابع قائلا : ''هناك جهات معينة هي من أثارت هذه النقطة من أجل إفساد العلاقات بين مصر والسعودية ، وإشعال الفتنة لكن لن ينجحوا في هذا الأمر''.