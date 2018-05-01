حضيو شنو كتاكلو: شوفو شحال ديال المواد الغذائية ''بيريمي'' لقاو بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام العشر الثانية من رمضان ﻿

تمكنت مصالح مراقبة المواد الغذائية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء – سطات من حجز وإتلاف أزيد من 68 طنا من المواد الغذائية المنتهية

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت مصالح مراقبة المواد الغذائية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء – سطات من حجز وإتلاف أزيد من 68 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على صعيد الجهة ، خلال الأيام العشر الثانية من شهر رمضان المبارك .

وأوضح المكتب في بلاغ له أن الأمر يتعلق ب43 طنا من اللحوم البيضاء، و9 أطنان من اللحوم الحمراء، و 7 أطنان من الدقيق ومشتقاته ، و4 أطنان من منتجات الصيد، و طنين من منتجات الحليب ، و طنين من مشتقات الحليب .

وعند الاستيراد ، خضع 111,723 طنا من المنتجات الغذائية للمراقبة على مستوى الحدود ، حيث تم إرجاع 238 طنا منها لعدم امتثالها للمتطلبات التنظيمية السارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق المراقبة الدائمة أنجزت خلال الأيام العشر الثانية من شهر رمضان على مستوى السوق المحلية، ما مجموعه 669 زيارة ميدانية للمراقبة .