صحافي إسباني يحرج محمد صلاح مباشرة بعد وصوله لمطار مدريد لتلقي العلاج ﻿

تعرض محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم كرة القدم المصرية، لموقف محرج حين وصوله إلى مطار مدينة مدريد الإسبانية لتلقي العلاج من إصابته.

'' شوف سبور''

تعرض محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم كرة القدم المصرية، لموقف محرج حين وصوله إلى مطار مدينة مدريد الإسبانية لتلقي العلاج من إصابته.

وسئل محمد صلاح مباشرة بعد وصوله للمطار من طرف أحد الصحافيين عن إمكانية اللعب في ريال مدريد الموسم المقبل ليكتفى صلاح بالابتسام والنظر للصحافي.

وأصيب محمد صلاح في نهائي الشامبيونزليغ خلال مباراته القوية أمام فريق الريال بعد تدخل عنيف من قبل راموس، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 30 من اللقاء الذي استطاع فيه ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.