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فضيحة تهز تنغير في رمضان..شيباني غتاصب طفلة وتسبب في حملها+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 03:00 فضيحة تهز تنغير في رمضان..شيباني غتاصب طفلة وتسبب في حملها+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة تهز تنغير في رمضان..شيباني غتاصب طفلة وتسبب في حملها+تفاصيل صادمة
قامت عناصر الدرك الملكي بمنطقة أمسمرير التابعة لإقليم تنغير، نهاية الأسبوع المنصرم، باعتقال شخص في عقده السادس، يشتبه في تورطه في اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة.

''شوف تيفي''

قامت عناصر الدرك الملكي بمنطقة أمسمرير التابعة لإقليم تنغير، نهاية الأسبوع المنصرم، باعتقال شخص في عقده السادس، يشتبه في تورطه في اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي، أحالت '' المسن'' على غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمدينة ورزازات، مشيرة إلى أن فصول هذه الفضيحة، جرت بدوار ''آيت أونبكي'' بمنطقة أمسمرير، حيث تعرضت القاصرة للاغتصاب على يد المعني بالأمر ما تسبب في حملها.

وأكدت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل الواقعة، أن الموقوف المنحدر من دوار تسنفيت، استغل علاقة الصداقة التي تجمعه بأسرة الضحية، ليقوم باغتصابها وهتك عرضها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تنغير أمسمير قاصرة دوار ورززات

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