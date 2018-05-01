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فضحية ..الناس مراض والأطباء ما خدامينش بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 02:51 فضحية ..الناس مراض والأطباء ما خدامينش بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط | مجتمع
فضحية ..الناس مراض والأطباء ما خدامينش بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 29 ماي، بمقطع فيديو من مصدر نقابي، يظهر لحظة تعبير مريض عن غضبه الشديد بسبب عدم تواجد الأطباء بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 29 ماي، بمقطع فيديو من مصدر نقابي، يظهر لحظة تعبير مريض عن غضبه الشديد بسبب عدم تواجد الأطباء بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من المواطنين، تفاجؤوا صباح يومه الثلاثاء، بعدم تواجد الأطباء داخل المستشفى المذكور، ما جعل أحد المرضى يعبر عن غضبه واستيائه الشديد من الطريقة التي يتعامل بها الموظفون مع المرضى.

وأكد ذات المصدر أن المستشفى المذكور، يعرف مجموعة من التجاوزات، مبرزا أن العديد من المواطنين، عبروا سابقا عن غضبهم بسبب ضعف الخدمات الطبية المقدمة من الطاقم الطبي وجميع العاملين خلال شهر رمضان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رمضان المواطنين المستشفى الخدمات الطبية

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