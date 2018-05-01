فيديو مثير..شفار بلا حشمة بلا حيا سرق التبرعات الخاصة بأحد المساجد بأولاد تايمة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة تبرعات خاصة بمسجد يوجد بالسوق البلدي لمدينة أولاد تايمة.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة تبرعات خاصة بمسجد يوجد بالسوق البلدي لمدينة أولاد تايمة.

وأوضح ناشرو الفيديو أن كاميرا المراقبة خاصة بمحل لبيع الهواتف والحواسيب، وثقت لحظة قيام هذا اللص ليلة أمس الإثنين، بسرقة تبرعات أحد المساجد والتي تصل قيمتها لـ أكثر من 800 درهم.

وطالب النشطاء في تفاعلهم بنشر الفيديو حتى يتم التعرف على هوية اللص، لتقوم المصالح الأمنية باعتقاله وتسليمه للعدالة، وحتى يكون كذلك عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة أموال التبرعات الخاصة بالمساجد.