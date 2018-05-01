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وزارة النقل والتجهيز تخضع الطريق السيار الرابط بين إمنتانوت وأكادير لإجراءات وتدابير جديدة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 02:26 وزارة النقل والتجهيز تخضع الطريق السيار الرابط بين إمنتانوت وأكادير لإجراءات وتدابير جديدة | بوليتيك
وزارة النقل والتجهيز تخضع الطريق السيار الرابط بين إمنتانوت وأكادير لإجراءات وتدابير جديدة
أكد الوزير المكلف بالنقل ''محمد بوليف'' في إطار مداخلته اليوم بمجلس المستشارين حول ''مراقبة الجودة في بناء الطرق'' أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ستقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات

شوف تيفي:أكادير

أكد الوزير المكلف بالنقل ''محمد بوليف'' في إطار مداخلته اليوم بمجلس المستشارين حول ''مراقبة الجودة في بناء الطرق'' أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ستقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إعادة النظر في عدد من المقاطع الطرقية التي تشكل نقطا سوداء بالمغرب، وتشهد عددا من حوادث السير التي تخلف عددا من الضحايا وخاصة المقطع الطرقي الرابط بين منطقة إمنتانوت وأكادير.

وأوضح ''نجيب بوليف'' أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تدخل في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الطرق السيارة وتسهيل السياقة فيها، بما يضمن الحفاظ على سلامة مستعملي هذا الطريق الرابط بين إمنتانوت وأكادير.

وأضاف المتحدث، أن مراقبة جودة الطرق تخضع لمنظومة متكاملة تمر عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بإنجاز الدراسة وتكون المصادقة عليها من طرف مصالح الوزارة، ثم يكون تفويت الصفقة لمقاولة مؤهلة، فيما تتعلق المرحلة الثانية بمرحلة الإنجاز التي تخضع لمراقبة الوزارة ومختبر مراقبة الجودة وكل الأطراف المعنية.

وأشار ''بوليف'' في كلمته، أنه بالرغم من كل هذه التدابير المتخذة لتحسين خدمات الطرق، فإن إنجازها يشهد في بعض الأحيان مجموعة من الإكراهات والاختلالات، والتي تتصدى لها الوزارة بوضع برنامج سنوي محكم للتدقيق والمراقبة ضمنا لجودتها.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكوارث الطرقية التي شهدتها هذه الطريق الرابطة بين مدينة إمنتانوت وأكادير، وتحطيمها الأرقام القياسية في عدد حوادث السير والقتلى والمعطوبين.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير وزارة النقل والتجهيز تعيد النظر الطريق السيار الرابط بين إمنتانوت أكادير

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