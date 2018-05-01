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الحبس النافذ لعون سلطة أسقطه الرقم الأخضر بإقليم شيشاوة

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 02:22 الحبس النافذ لعون سلطة أسقطه الرقم الأخضر بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
الحبس النافذ لعون سلطة أسقطه الرقم الأخضر بإقليم شيشاوة
قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت مساء أمس الإثنين، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق عون سلطة برتبة ''مقدم'' مع تعويض 10.000 درهم لفائدة ضحية كان قد ابتزه من أجل قضاء غرض إداري له.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت مساء أمس الإثنين، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق عون سلطة برتبة ''مقدم'' مع تعويض 10.000 درهم لفائدة ضحية كان قد ابتزه من أجل قضاء غرض إداري له.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات هذه القضية تعود إلى بداية هذا الشهر، حينما تقدم أحد المواطنين لإحدى المقاطعات الإدارية التابعة لقيادة ''إيدويران'' إقليم شيشاوة لإنجاز وثائق إدارية خاصة به، ليتفاجأ بالمقدم يساومه، ويطلب منه مده بمبلغ مالي قدره 2000 درهم إن أراد الحصول على كافة وثائقه.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن طلب عون السلطة جعل المواطن يقوم بربط الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن عملية ابتزازه من طرف عون السلطة، وهي المكالمة التي جعلت وكيل الملك يعطي تعليماته لمصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة لإيقاف المعني بالأمر، وذلك عن طريق نصب كمين له بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعدا مع عون السلطة بأحد الشوارع القريبة من محل سكنى المشتكي، لتمكينه من المبلغ المتفق عليه.

وأضافت ذات المصادر، أن عون السلطة جرى توقيفه وهو بصدد تسلم الرشوة من المشتكي، حيث باغثته عناصر الدرك الملكي في حالة تلبس، وتمت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، وعرض على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الذي أصدر في حقه حكما يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وتعويض لفائدة الضحية محدد في عشرة آلاف درهم.

يشار أن وزارة العدل أطلقت قبل أيام خدمة الرقم الأخضر المجاني (0800004747) للمواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة والفساد التي يتعرضون لها في الإدارات العمومية، وذلك لتخليق الحياة العامة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إمنتانوت الرقم الأخضر إدانة عون سلطة متلبس تلقي رشوة مواطن

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