منفذ هجوم لييج خرج من السجن يومين فسحة و نفذ عمليته القاتلة ﻿

عن آخر مستجدات حادث لييج منفذ الهجوم، هو مواطن بلجيكي الأصل في الثلاثينيات من عمره، يدعى إرمان غادر السجن بعد تمتعه بترخيص مدته يومين لإعادة إدماجه داخل المجتمع،

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عن آخر مستجدات حادث لييج منفذ الهجوم، هو مواطن بلجيكي الأصل في الثلاثينيات من عمره، يدعى إرمان غادر السجن بعد تمتعه بترخيص مدته يومين لإعادة إدماجه داخل المجتمع، حيث سجن عام 2003 ومن المقرر أن يكمل المدة المحكوم عليه بها عام 2020 ، وقد تمتع بترخيص الخروج 11 مرة لمدة يوم واحد و 13 مرة لمدة يومين وكان يقضي المدة بدون مشاكل ، إلا أن آخرها نتج عنها الحادث المذكور حسب ما كشفه راديو بيل أغتييل .

عملية الهجوم يضيف ذات المصدر تمت في قلب مدينة لييج الواقعة شرق بلجيكا صباح اليوم الثلاثاء 29 ماي، وبالضبط على الساعة العاشرة والنصف حسب التوقيت البلجيكي بشارع أفروا بالقرب من مقهي أغستان، حيث لقي شرطيان مصرعهما بالإضافة لسيدة كانت على متن سيارة قبل أن يتمكن من الدخول لثانوية ''واها '' ويقوم باحتجاز عاملة نظافة بالثانوية ، وقد لقي منفذ الهجوم مصرعه في حين أصيب أربعة من رجال الشرطة بجروح لتكون الحصيلة مقتل أربعة أشخاص و إصابة أربعة آخرين.

وفور علمه بالخبر حضر عمدة مدينة لييج عين المكان، كما وجه الوزير الأول شارل ميشيل كلمة يتضامن فيها مع ضحايا الاعتداء، وقد تم تنكيس الأعلام بإقليم لييج حدادا على أرواح الضحايا.