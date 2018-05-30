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عاجل..مداهمة مقهى ديال الشيشة بالبيضاء واعتقال العشرات من الفتيات القضية فيها الدعارة والمخدرات+صور

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 01:38 عاجل..مداهمة مقهى ديال الشيشة بالبيضاء واعتقال العشرات من الفتيات القضية فيها الدعارة والمخدرات+صور | مجتمع
عاجل..مداهمة مقهى ديال الشيشة بالبيضاء واعتقال العشرات من الفتيات القضية فيها الدعارة والمخدرات+صور
داهمت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 27، قبل قليل من يومه الأربعاء، إحدى مقاهي السيشة المعروفة بحي مولاي رشيد بالبيضاء، والتي تعتبر قبلة للراغبين في الفساد والدعارة وتناول المخدرات.

''شوف تيفي''

داهمت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 27، قبل قليل من يومه الأربعاء، إحدى مقاهي السيشة المعروفة بحي مولاي رشيد بالبيضاء، والتي تعتبر قبلة للراغبين في الفساد والدعارة وتناول المخدرات.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية أوقفت 80 شخصا خلال هذه العملية، بينهم 23 فتاة، مبرزا أنه تم الاحتفاظ ب 30 شخصا رهن الاعتقال بعد عملية التنقيط التي أخضع لها الجميع.

وأشار ذات المصدر إلى أن ساكنة الشارع الذي تتواجد به مقهى الشيشة، عبروا عن سعادتهم الكبيرة عقب قيام المصالح الأمنية بهذه المداهمة التي ستضع حدا للأمور غير الأخلاقية والتي كانت تقع بشكل يومي داخل المقهى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المقهى الشيشة حي مولاي رشيد

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