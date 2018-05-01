برلماني في قلب فضيحة مدوية بسبب ملهى ليلي بمراكش ﻿

فتحت أبحاث إدارية للوقوف على خروقات يعرفها مجال السياحة بمراكش وكذا لمراجعة الترخيصات الممنوحة لمحلات بيع الخمور إذ أن بعضها يحمل رخصة في صنف وينشط وفق صنف آخر تزامنا مع مساعي لإفتتاح ملهى ليلي

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فتحت أبحاث إدارية للوقوف على خروقات يعرفها مجال السياحة بمراكش وكذا لمراجعة الترخيصات الممنوحة لمحلات بيع الخمور إذ أن بعضها يحمل رخصة في صنف وينشط وفق صنف آخر تزامنا مع مساعي لإفتتاح ملهى ليلي مصنف، أي من النوع الذي يسمح له بمواصلة السهرات إلى الرابعة صباحا لبرلماني معروف في ضرب كبير لمعايير السلامة والتنافس مع ما يمكن أن يسببه ذلك من إزعاج للسكان المجاورين.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، تبين أن العقار يوجد بشارع محمد السادس وهو في ملك برلماني وأن الترتيبات تجري من أجل الترخيص له على رغم أن المحل كان موضوع قرار من السلطات الإقليمية بوقف أشغال الإصلاح التي كان تجرى به على مرأى ومسمع الكل بسبب نفوذ أصحاب المحل.

ورغم ذلك تم إتمامها وإعداد المحل ليكون جاهزا بعد رمضان لإستقبال المواطنين ولم تخف المصادر نفسها وجود أياد تدفع نحو خرق القوانين خصوصا أن فتح ملهى ليلي في الطابق الأول مخالف للقوانين وضد سلامة المواطنين.