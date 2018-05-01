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ها علاش تم حذف ملحمة'' أبطــال الوطن'' لسعيد الناصري

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 01:06 ها علاش تم حذف ملحمة أبطــال الوطن لسعيد الناصري | ثقافة و فنون
ها علاش تم حذف ملحمة'' أبطــال الوطن'' لسعيد الناصري
تسبب أحد المخرجين السينمائيين ومدير شركة لصناعة الأفلام يدعى ''حاتم ناجي'' في حذف أغنية ''الملحمة الوطنية'' المثيرة للجدل، وذلك بعدما قام بالتبليغ عنها لدى إدارة الموقع العالمي ''اليوتيوب''.

شوف تيفي:

تسبب أحد المخرجين السينمائيين ومدير شركة لصناعة الأفلام يدعى ''حاتم ناجي'' في حذف أغنية ''الملحمة الوطنية'' المثيرة للجدل، وذلك بعدما قام بالتبليغ عنها لدى إدارة الموقع العالمي ''اليوتيوب''.

وأكد ''ناجي'' في تصريح صحفي، أن الملحمة انتهكت العديد من المشاهد التي تعود ملكيتها له بدون وجه حق، وذلك بعدما استغلها منتجها ''سعيد الناصيري'' في أغنيته في انتهاك سافر لحقوق الملكية الفكرية، ولم يحصل على إذن وترخيص من مالكها الأصلي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بناء على هذا التطاول على بعض المشاهد وتضمينها في أغنية الملحمة قام بربط الإتصال مع إدارة موقع ''اليوتيوب'' موضحا لها أن المشاهد المتضمنة في أغنية الناصيري تعود بعضها لملكيته ولم يرخص لمنتجها بتوظيفها واستغلالها وهي التوضيحات التي جعلت من ''اليوتيوب'' بمسح الأغنية بشكل نهائي إثر خرقها للخصوصيات العامة والقوانين المنظمة للموقع والتي من بينها احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعدم انتهاكها.

وأوضح ''حاتم ناجي''، أنه مستعد لإعادة نشر الأغنية في حال قام ''الناصيري'' بالتواصل معه وطلب السماح منه ودفعه لمستحقاته المالية التي تترتب عن استغلاله لبعض المشاهد التي يملك حقوقها التأليفية، مبرزا أن رده بالتبليغ عن الأغنية لا يحمل أي نزعة عدائية وإنما هو دفاع عن حقوقه المنتهكة.

يشار إلى أن أغنية ''الملحمة الوطنية'' تم إصدارها من طرف الفنان ''الناصيري'' بمشاركة عدد كبير من الفنانين المغاربة لدعم ترشيح المغرب لإحتضان مونديال 2026 ولقيت مجموعة من الانتقادات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من طرف عدد كبير من المغاربة الذين اثارت حفيظتهم الطريقة التي تم بها أداء الأغنية والتي وصفوها ب''الفجة'' وهي الانتقادات التي أدت بمنتجها ''سعيد الناصيري'' بوصف المنتقدين بأعداء النجاح والوطن

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حذف ملحمة أبطــال الوطن سعيد الناصري

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