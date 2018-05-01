حصري: وفد كبير يرافق ''الأسود'' لروسيا ﻿

قرر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اصطحاب عدد كبير من فعاليات الكرة المغربية إلى روسيا من أجل متابعة مباريات المنتخب الوطني بالمونديال.

شوف تيفي:

قرر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اصطحاب عدد كبير من فعاليات الكرة المغربية إلى روسيا من أجل متابعة مباريات المنتخب الوطني بالمونديال.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن رئيس الجامعة وجه الدعوة لكل رؤساء العصب الجهوية وأعضاء العصبتين الإحترافية والهواة، وجل أعضاء المكتب المديري لجامعة الكرة

وقال المصدر نفسه، إن لقجع قرر أيضا اصطحاب عدد كبير من اللاعبين الدوليين السابقين من أجل تحفيز العناصر الوطنية في هذا المحفل العالمي.

وأبرز مصدرنا، أن جامعة الكرة هي التي ستتكلف بكل مصاريف إقامة الوفد المغربي بروسيا.