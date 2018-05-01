نقطة نظام في العلاقة بين الدفاع والصحافة على هامش محاكمة بوعشرين ﻿

عرفت الآونة الأخيرة نقاشا قانونيا صحيا حول ظاهرة تعاطي الدفاع مع ملف بوعشرين من زاوية التصريحات الاعلامية بعد رفع الجلسة وودت بدوري المساهمة في هذا النقاش بصفتي من دفاع ضحايا المتهم بوعشرين

شـــوف تيفي: بقلم محمد الهيني



عرفت الآونة الأخيرة نقاشا قانونيا صحيا حول ظاهرة تعاطي الدفاع مع ملف بوعشرين من زاوية التصريحات الاعلامية بعد رفع الجلسة وودت بدوري المساهمة في هذا النقاش بصفتي من دفاع ضحايا المتهم بوعشرين

وتتركز النقط المثارة حول المواضيع التالية :

أولا :حول سرية الجلسة ومنافاتها مع التصريحات الاعلامية



ينطلق البعض من عداء صريح أو ضمني مع وسائل الاعلام في توجهه نحو مقاطعة أي تصريحات للدفاع لها, وهذا الاتجاه متجاوز وخارج الأطر الدستورية والقانونية للحق في المعلومة لكن البعض الآخر يدعو عن حق إلى عقلنة التعاطي مع الموضوع باحترام أطراف الدعوى وتفادي التشهير بهم

لكن ما يعاب على صنف معين الاتجاه الثاني هو أنه لا يميز بين سرية الجلسة وسرية البحث والتحقيق لأن هناك فرق وبون شاسع بين سرية الجلسة المقصود منها فقط ان تكون خلف ابواب مغلقة وبحصر الحضور في اطرافها فقط والتي لا يمنع قانونا كأصل عام نشر ما يروج فيها لعدم وجود أي نص يجرم أو يعاقب على ذلك, بخلاف سرية البحث والتحقيق التي تمنع وتحظر نشر معطياتهما تحت طائلة العقاب الجنائي,كما أنه لا يدخل في خانة التشهير وصف الحالة القانونية كما هي دون زيادة ولا نقصان لأن التشهير هو نية الايذاء وهو يختلف عن الأخبار بالعناصر المادية للجريمة أو ما يثبت قصدها الجنائي

ثانيا:تفادي التصريحات الجارحة في حق دفاع الخصم وهذا لعمري من ثوابت أخلاقيات المهنة والزمالة الذي لا محيد عنه,لكن هذا لا يعني عدم مناقشة دفاع الخصم مناقشة قانونية وقضائية دون تجريح او تطاول او تهكم

ثالثا:تفادي التصريحات والتعبيرات الدارجة المخلة بالحياء لاسيما تلك التي تنهل من قاموس" زنقاوي "ينفر منه العامة وتاباه النفوس السليمة لكن هذا لا يعني تجاوز المصطلحات القانونية مادمنا في جريمة أخلاق طبيعي أن تسمى الأمور بمسمياتها لأنه لا حياء في القانون والقضاء مادام أن الهدف هو تحقيق العدل ومعرفة الحقيقة لأن التخفي وراء الأخلاق لطمس الجريمة أو التقليل من خطورتها أو تداعياتها أمر لا يمكن القبول به ومن المحظور على الدفاع التأسيس لخطاب أخلاقي شكلاني يتنافى مع المهنية والاحترافية المتطلبة في مهنة الدفاع لأن القانون الجنائي لا يؤمن بالحياء



رابعا:المس بقرينة البراءة

قلنا مرارا وتكرارا أن قرينة البراءة لا تهم الطرف المدني ولا دفاعه لانهما يؤمنان بقرينة الادانة وبثبوت الجرم أساس الانتصاب كطرف مدني فضلا عن أن قرينة البراءة يهم احترامها المؤسسات القضائية وليس الأطراف الذين يلزمون فقط باحترام كرامة بعضهم البعض في إطار القانون والاخلاقيات

خامسا:تبني قضية الموكل

الدفاع ينوب أو يؤازر وليس مطلوبا منه الحلول محل موكله أو مؤازره وتبني مطالبه أو قضيته بشكل شخصي بأن يكون لسانه على حساب مبادئ المهنة وأعرافها واخلاقياتها مما يسلتزم وضع حدود ومسافة بين الأمرين بشكل يصون المهنية والاحترافية والتجرد ودون السقوط في الحماسة المفرضة أو الكذب وقلب الحقائق الساطعة بشكل مهين ومبتدل او تسييس القضية او الدفاع عنها او عرقلة سير العدالة واهانة المحكمة او الزملاء والزميلات لكن ذلك لا يعني بالمرة إلا يكون للدفاع اراء سياسية أو قناعات شخصية يحتفظ بها ضمن مقومات تفكيره وتوجهاته ما أحوجنا لعمل وتراكم معرفي ومهني واخلاقي للمؤسسات المهنية في الموضوع بعيدا عن النقاشات السياسوية الضيقة والفئوية المقيتة وصنع اوهام لواجب التحفظ الاعلامي, ولما لا التفكير في تنظيم ندوة وطنية في الموضوع تضع ضوابط ومعايير اجماعية لكل المختلف فيه وتجمع المتفق عليه مع المطالبة باصلاحات قانونية تفي بالغرض وتقطع الجدال لحسم أثار سرية الجلسة ومشمولاتها.