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حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 23:49 حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية | حوادث و حقوق
حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية
أوقفت مصالح الدرك الملكي باشتوكة أيت بها صباح اليوم شخصين متزوجين (رجل وإمرأة) متلبسين بممارسة الجنس داخل بناية بمركز جماعة ''سبت آيت ميلك''.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها


أوقفت مصالح الدرك الملكي باشتوكة أيت بها صباح اليوم شخصين متزوجين (رجل وإمرأة) متلبسين بممارسة الجنس داخل بناية بمركز جماعة "سبت آيت ميلك".
وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد جاء توقيف المشتبه بهما بعد توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بتواجد رجل وإمرأة داخل بناية وسط سبت آيت ميلك في وضعية مشبوهة ومثيرة للشكوك.

وبناء على هذه الإخبارية أعطت النيابة العامة أوامرها لعناصر الدرك الملكي بالإنتقال لعين المكان، وبعد عملية رصد وتتبع تمت مداهمة البناية، وعثر على العشيقين داخل البناية متلبسين وفي أوضاع جد حميمية، ضاربين عرض الحائط بحرمة شهر رمضان الأبرك، وجرى اقتياد الموقوفين صوب مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معهما حول نوعية العلاقة بينهما وخرقهما لقدسية رمضان.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية مع العشيقين أسفرت عن كون الموقوف متزوج وأب لطفلين فيما عشيقته متزوجة هي الأخرى وأم لخمسة أطفال.
وأخضع الجميع للحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيق والبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهما أمام وكيل الملك بتهمة الفساد والخيانة الزوجية والمشاركة وانتهاك حرمة رمضان.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها ضبط متزوجين أوضاع حميمية في عز رمضان داخل بناية

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