 حلاق نتاحل صفة موظف بـ ''الديستي'' بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان ''البوليس''+تفاصيل مثيرة ﻿
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حلاق نتاحل صفة موظف بـ ''الديستي'' بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان ''البوليس''+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 23:39 حلاق نتاحل صفة موظف بـ الديستي بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان البوليس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
حلاق نتاحل صفة موظف بـ ''الديستي'' بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان ''البوليس''+تفاصيل مثيرة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة مارتيل، أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوظيف الوهمي في أسلاك الأمن الوطني.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة مارتيل، أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوظيف الوهمي في أسلاك الأمن الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه به الذي يعمل حلاقا، كان قد انتحل صفة موظف بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تضليل الضحية وإيهامه بالتوسط لفائدته في اجتياز مباراة حراس الأمن، وذلك مقابل مبلغ مالي يناهز 11 ألف درهم.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تمت مراجعة جميع مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني بغرض التحقق مما إذا كان هناك ضحايا مفترضين لهذا الشخص بالاعتماد على نفس الأسلوب الإجرامي.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، مرة أخرى بأن مباريات الالتحاق بأسلاك الشرطة تخضع لمعايير دقيقة تعتمد فقط على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحات والمرشحين، فإنها تشدد أيضا على أنها حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل الأشخاص الذين يرتكبون عمليات نصب بدعوى الوساطة الوهمية في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المديرية العامة للامن الوطني حلاق حراس الأمن

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