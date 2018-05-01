خاص..الوزير المغضوب عليه ''محمد حصاد'' خارج سباق قيادة حزب الحركة الشعبية ﻿

بات من المؤكد أن الوزير السابق محمد حصاد لن يخوض سباق رئاسة حزب الحركة الشعبية، وأصبح الأمر جد مستبعد حسب ما خلصت إليه نقاشات واجتماعات عقدها المكتب السياسي مؤخرا .

شــوف تيفي:

بات من المؤكد أن الوزير السابق محمد حصاد لن يخوض سباق رئاسة حزب الحركة الشعبية، وأصبح الأمر جد مستبعد حسب ما خلصت إليه نقاشات واجتماعات عقدها المكتب السياسي مؤخرا .

وكشفت مصادر مقربة من قيادات الحزب لـ''شوف تيفي'' أن وزير التربية الوطنية السابق محمد حصاد لا يرغب في العودة إلى الواجهة السياسية خصوصا في ظل وجود عدد من المعارضين لترشحه.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصاد كان في الأصل مترددا في الترشح للأمانة العامة للحزب، إلا أن الزلزال السياسي ساهم ربما بشكل كبير في تراجعه عن موقفه بالترشح، وفضل التواري عن الأنظار في المرحلة المقبلة.