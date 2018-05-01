انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على ''الصراحة'' لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي ﻿

انتهى منذ قليل بفيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحي الأميرات بالرباط، الاجتماع المُغلق والمنتظر لزعماء الأغلبية الحكومية والذي حضره جميع أمناء الأحزاب السياسية الستة بالحكومة بدون استثناء،

شوف تيفي: جواد الأطلس

انتهى منذ قليل بفيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحي الأميرات بالرباط، الاجتماع المُغلق والمنتظر لزعماء الأغلبية الحكومية والذي حضره جميع أمناء الأحزاب السياسية الستة بالحكومة بدون استثناء، ووزير الدولة مصطفى الرميد، وحسب ما أفاد به مصدر خاص لـ ''شوف تيفي'' فقد اتفقت الهيئة المشكلة للحكومة على منطق الصراحة آملين في إيجاد حل لغليان الشارع وخاصة ما يتعلق باتساع رقعة حملة المقاطعة.

وكشف ذات المصدر لـ ''شوف تيفي''، أن الاجتماع دام حوالي ثلاث ساعات تقريبا سبقته وجبة إفطار في فيلا العثماني، ليتم بعد ذلك التطرق لنقاش لامس مختلف النقاط التي يشكو منها المواطن المغربي ومسببة للاحتقان، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي الذي سيتم العودة له بإشراك النقابات كاملة ووضع سبل الحوار المفضي لحلول عاجلة، بما تحتمه الضرورة الآنية بسبب ما دفعت به حملة المقاطعة التي صارت ككرة ثلج تتضخم يوما بعد يوم، وهي النقطة التي أثارت توترا في النقاش ووجهات نظر مختلفة خاصة حينما تطرق بعض الأمناء إلى مسألة رفع القدرة الشرائية للمواطنين ونتائج المقاطعة على سوق الاستثمار.

وتابع مصدر ''شوف تيفي''، أن موضوع النموذج التنموي الذي دعا له الملك محمد السادس كان حاضراً في خضم النقاش الدائر بين أمناء الأحزاب المشكلين للأغلبية محاولين الاتفاق في ذات الاجتماع من أجل وضع خطة عمل بشأن الخروج بصيغة تنسيقية معينة بين الأحزاب باجتماع تتم برمجته مرة كل شهر، لخلق برنامج كفيل بإطفاء غليان الشارع المغربي.