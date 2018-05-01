 انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على ''الصراحة'' لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقطة نظام في العلاقة بين الدفاع والصحافة على هامش محاكمة بوعشرين | مجتمع

نقطة نظام في العلاقة بين الدفاع والصحافة على هامش محاكمة بوعشرين

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لميسي في مرمى هايتي | مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لميسي في مرمى هايتي | مباراة ودية

فيديو | مشاهد تكشف لأول مرة تؤكد توتر العلاقة داخل ريال مدريد بين كريستيانو و الرئيس بيريز | بووز

فيديو | مشاهد تكشف لأول مرة تؤكد توتر العلاقة داخل ريال مدريد بين كريستيانو و الرئيس بيريز

حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية | حوادث و حقوق

حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية

حلاق نتاحل صفة موظف بـ الديستي بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان البوليس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حلاق نتاحل صفة موظف بـ ''الديستي'' بمدينة مارتيل ونصب على راغبين في اجتياز امتحان ''البوليس''+تفاصيل

شاهد بالفيديو هدف ميسي الأول مع منتخب الأرجنتيني أمام هايتي في مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميسي الأول مع منتخب الأرجنتيني أمام هايتي في مباراة ودية

خاص..الوزير المغضوب عليه محمد حصاد خارج سباق قيادة حزب الحركة الشعبية | بوليتيك

خاص..الوزير المغضوب عليه ''محمد حصاد'' خارج سباق قيادة حزب الحركة الشعبية

انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على الصراحة لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي | بوليتيك

انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على ''الصراحة'' لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج

شاهد بالفيديو الحصة التدريبية للأسود اليوم إستعدادا للقاء أوكرانيا في مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو الحصة التدريبية للأسود اليوم إستعدادا للقاء أوكرانيا في مباراة ودية

فلتات لسان وزراء العثماني

انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على ''الصراحة'' لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 22:53 انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على الصراحة لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي | بوليتيك
انفراد.. أمناء الأحزاب يتفقون على ''الصراحة'' لخلق مشروع تنموي كفيل بدعم القدرة الشرائية ونهج الحوار الاجتماعي
انتهى منذ قليل بفيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحي الأميرات بالرباط، الاجتماع المُغلق والمنتظر لزعماء الأغلبية الحكومية والذي حضره جميع أمناء الأحزاب السياسية الستة بالحكومة بدون استثناء،

شوف تيفي: جواد الأطلس

 

انتهى منذ قليل بفيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحي الأميرات بالرباط، الاجتماع المُغلق والمنتظر لزعماء الأغلبية الحكومية والذي حضره جميع أمناء الأحزاب السياسية الستة بالحكومة بدون استثناء، ووزير الدولة مصطفى الرميد، وحسب ما أفاد به مصدر خاص لـ ''شوف تيفي'' فقد اتفقت الهيئة المشكلة للحكومة على منطق الصراحة آملين في إيجاد حل لغليان الشارع وخاصة ما يتعلق باتساع رقعة حملة المقاطعة.

وكشف ذات المصدر لـ ''شوف تيفي''، أن الاجتماع دام حوالي ثلاث ساعات تقريبا سبقته وجبة إفطار في فيلا العثماني، ليتم بعد ذلك التطرق لنقاش لامس مختلف النقاط التي يشكو منها المواطن المغربي ومسببة للاحتقان، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي الذي سيتم العودة له بإشراك النقابات كاملة ووضع سبل الحوار المفضي لحلول عاجلة، بما تحتمه الضرورة الآنية بسبب ما دفعت به حملة المقاطعة التي صارت ككرة ثلج تتضخم يوما بعد يوم، وهي النقطة التي أثارت توترا في النقاش ووجهات نظر مختلفة خاصة حينما تطرق بعض الأمناء إلى مسألة رفع القدرة الشرائية للمواطنين ونتائج المقاطعة على سوق الاستثمار.

وتابع مصدر ''شوف تيفي''، أن موضوع النموذج التنموي الذي دعا له الملك محمد السادس كان حاضراً في خضم النقاش الدائر بين أمناء الأحزاب المشكلين للأغلبية محاولين الاتفاق في ذات الاجتماع من أجل وضع خطة عمل بشأن الخروج بصيغة تنسيقية معينة بين الأحزاب باجتماع تتم برمجته مرة كل شهر، لخلق برنامج كفيل بإطفاء غليان الشارع المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أمناء الأحزاب اجتماع الأغلبية الحكومية العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص..الوزير المغضوب عليه محمد حصاد خارج سباق قيادة حزب الحركة الشعبية | بوليتيك

خاص..الوزير المغضوب عليه ''محمد حصاد'' خارج سباق قيادة حزب الحركة الشعبية

65 في المائة نسبة المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز إلى غاية اليوم ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط | بوليتيك

65 في المائة نسبة المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز إلى غاية اليوم ببرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''

رحال مكاوي: اقتراحات الفريق الاستقلالي لتعديل مشروع قانون مالية 2018 لا يمس التوازنات المالية للبلد | بوليتيك

رحال مكاوي: اقتراحات الفريق الاستقلالي لتعديل مشروع قانون مالية 2018 لا يمس التوازنات المالية للبلد

بوانو يناقض نفسه.. طالب بالرفع من ثمن البوطة بعدما عارض أسعار المحروقات | بوليتيك

بوانو يناقض نفسه.. طالب بالرفع من ثمن ''البوطة'' بعدما عارض أسعار المحروقات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.دقائق قبل موعد الإفطار..لحظة مرور الموكب الملكي من شارع محمد السادس بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

بالفيديو.دقائق قبل موعد الإفطار..لحظة مرور الموكب الملكي من شارع محمد السادس بالبيضاء

مكــاوي..هذا هو مقترحنا لتشغيل الشباب المغاربة | خارج البلاطو

مكــاوي..هذا هو مقترحنا لتشغيل الشباب المغاربة

جد مؤثر و بالفيديو..اللحظات الأخيرة في حياة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة قبل لفطــور في رمضـان | خارج البلاطو

جد مؤثر و بالفيديو..اللحظات الأخيرة في حياة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة قبل لفطــور في رمضـان

من وجدة ..أجواء مميزة خلال صلاة التراويح في رمضان | خارج البلاطو

من وجدة ..أجواء مميزة خلال صلاة التراويح في رمضان

﻿

آخر المستجدات

نقطة نظام في العلاقة بين الدفاع والصحافة على هامش محاكمة بوعشرين | مجتمع
منذ 20 دقيقة

نقطة نظام في العلاقة بين الدفاع والصحافة على هامش محاكمة بوعشرين

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لميسي في مرمى هايتي | مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لميسي في مرمى هايتي | مباراة ودية

فيديو | مشاهد تكشف لأول مرة تؤكد توتر العلاقة داخل ريال مدريد بين كريستيانو و الرئيس بيريز | بووز

فيديو | مشاهد تكشف لأول مرة تؤكد توتر العلاقة داخل ريال مدريد بين كريستيانو و الرئيس بيريز

حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية | حوادث و حقوق

حصري في عز رمضان...ضبط عشيقين متزوجين داخل بناية باشتوكة أيت بها في وضعية جد حميمية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.