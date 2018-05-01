جديد المنتخب المغربي قبل مواجهة أوكرانيا وديا استعدادا للمونديال ﻿

خاضت النخبة الوطنية حصة تدريبية عصر الثلاثاء ، وهي الحصة ما قبل الأخيرة قبل المواجهة الودية أمام منتخب أوكرانيا بعد غد الخميس بملعب جنيف.

خاضت النخبة الوطنية حصة تدريبية عصر الثلاثاء ، وهي الحصة ما قبل الأخيرة قبل المواجهة الودية أمام منتخب أوكرانيا بعد غد الخميس بملعب جنيف.

وأجريت التداريب على أرضية ملعب لانس بمدينة كرانس مونتانا، بحيث كانت فرصة أمام الناخب الوطني وطاقمه لتطبيق مجموعة من الاوتوماتيزمات على كتيبة الأسود.

وشارك في هذه الحصة اللاعب أشرف حكيمي، الذي التحق مساء أمس بمعسكر المنتخب الوطني بسويسرا.

وستنتقل العناصر الوطنية غدا الأربعاء صباحا إلى مدينة جنيف، قصد خوض الحصة التدريبية الأخيرة المبرمجة قبل ودية أوكرانيا، وذلك بملعب« La Fontenette ».