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هذه هي القنوات الناقلة لمباريات الأسود في المونديال بالمجان

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 22:26 هذه هي القنوات الناقلة لمباريات الأسود في المونديال بالمجان | سبور
هذه هي القنوات الناقلة لمباريات الأسود في المونديال بالمجان
سيكون عشاق المستديرة على موعد مع مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا، والذي يعرف مشاركة أقوى المنتخبات على الصعيد العالمي.

شوف سبور

سيكون عشاق المستديرة على موعد مع مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا، والذي يعرف مشاركة أقوى المنتخبات على الصعيد العالمي.

وستبث قناة das erste مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب إيران برسم الجولة الأولى المقررة يوم 15 من شهر يونيو واللقاء الثاني أمام منتخب البرتغالي يوم 20 من الشهر نفسه في حين ستنقل قناة ZDF يوم 25 المباراة الأخيرة للأسود أمام منتخب إسبانيا برسم المجموعة الثانية من دور المجموعات وبالمجان.


ويخوض المنتخب المغربي مباريات حاسمة أمام كل من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي إيران والبرتغال إسبانيا

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