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بالصورة: بعد مغادرته الرجاء.. كروشي دار إشهار لشركة هواتف معروفة

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 22:18 بالصورة: بعد مغادرته الرجاء.. كروشي دار إشهار لشركة هواتف معروفة | سبور
بالصورة: بعد مغادرته الرجاء.. كروشي دار إشهار لشركة هواتف معروفة
أصبح الظهير الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي سابقا، عادل كروشي، الوجه الإعلامي الجديد لعلامة الهواتف الذكية المعروفة « infinix ».

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أصبح الظهير الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي سابقا، عادل كروشي، الوجه الإعلامي الجديد لعلامة الهواتف الذكية المعروفة « infinix ».

وكان كروشي قد نشر يوم أمس الإثنين عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام فيديوهات قصيرة يستعد من خلالها لتصوير الوصلة الإشهارية بملعب تداريب النادي الأخضر الوازيس بالدارالبيضاء.

وكانت القلعة الخضراء قد وقعت عقدا استشهاريا مع انفنكس الصينية شهر فبراير المنصرم من أجل إنعاش خزينة النادي.

تجدر الإشارة، إلى أن عادل كروشي ودع الجماهير الرجاوية خلال مباراة الراسينغ البيضاوي بعد حمله قميص النسور لـ 6 سنوات.

 

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شوف تيفي كروشي اشهار هواتف الرجاء

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