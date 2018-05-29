موقع ''اليوتيوب'' يقوم بحذف الملحمة المثيرة للجدل بشكل نهائي والناصيري في موقف جد حرج ﻿

وجهت إدارة اليوتيوب'' ضربة موجعة للفنان ''سعيد الناصيري'' وذلك بإقدامها مساء اليوم الثلاثاء بحذف أغنية ''الملحمة الوطنية'' بشكل نهائي من الموقع.

شوف تيفي:

وجهت إدارة اليوتيوب'' ضربة موجعة للفنان ''سعيد الناصيري'' وذلك بإقدامها مساء اليوم الثلاثاء بحذف أغنية ''الملحمة الوطنية'' بشكل نهائي من الموقع.

ويأتي هذا التطور الجديد بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها هذه الأغنية بسبب الإنتقادات الواسعة الموجهة لها بفعل كلماتها والأدوات المستعملة في تصويرها والتي فضحها النشطاء الفبسبوكيين .



ورجح عدد من المتتابعين أن يكون حذف هذه الأغنية التي أسالت الكثير من المداد راجع إلى عدم احترامها للحقوق الفكرية والذوق العام للمغاربة الذين أثارت حفيظتهم وقاموا بتنفيذ هجمة شرسة عليها والتبليغ عنها لدى إدارة الموقع العالمي ''اليوتيوب'' الذي استجاب لهذه التبليغات الكثيفة وقام بحذفها بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سيضع منتجها سعيد الناصري أمام موقف جد حرج لا يحسد عليه.



يشار إلى أن أغنية ''الملحمة الوطنية'' تم إصدارها من طرف الفنان ''الناصيري'' بمشاركة عدد كبير من الفنانين المغاربة لدعم ترشيح المغرب لإحتضان مونديال 2026.