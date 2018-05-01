رحال مكاوي: اقتراحات الفريق الاستقلالي لتعديل مشروع قانون مالية 2018 لا يمس التوازنات المالية للبلد ﻿

قال رحال مكاوي في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن المقترح الذي اشتغل عليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والموجه للحكومة، يرتكز بالأساس على مشروع قانون مالي تعديلي من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية

شوف تيفي:

قال رحال مكاوي في تصريح خص به "شوف تيفي" أن المقترح الذي اشتغل عليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والموجه للحكومة، يرتكز بالأساس على مشروع قانون مالي تعديلي من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والتي يعيشها المجتمع المغربي اليوم والمتعلقة برفع الأسعار، مضيفاً أن واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء.

وطالب مكاوي عضو لجنة المالية بمجلس المستشارين، بالإسراع في الإجراءات التي من شأنها خلق فرص الشغل قبل نهاية السنة، موضحا في السياق ذاته أن هذه الاقتراحات العملية من لجنة المالية لا تمس التوازنات المالية للبلد، منها مقترح إضافة تحسين الدخل في مرحلتين بزيادة مرحلية أولية 200 درهم شهريا للموظفين ابتداءً من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي مستهل السنة القادمة.

وتطرق رحال مكاوي في معرض حديثه لـ "شوف تيفي" ، لمسألة تعليم أبناء المغاربة في القطاع الخاص والضرائب المضافة التي ترهقهم، بحيث أوضح في هذا الصدد أنه وجب إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مشروعه التعديلي لقانون مالية 2018، بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات المرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل التخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، وبرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيتها.