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بوانو يناقض نفسه.. طالب بالرفع من ثمن ''البوطة'' بعدما عارض أسعار المحروقات

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 21:39 بوانو يناقض نفسه.. طالب بالرفع من ثمن البوطة بعدما عارض أسعار المحروقات | بوليتيك
بوانو يناقض نفسه.. طالب بالرفع من ثمن ''البوطة'' بعدما عارض أسعار المحروقات
طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برفع الدعم عن قنينات الغاز ''البوطا''، ودعا الرجل الذي كان منذ أيام قليلة يهاجم الزيادات في أسعار

شوف تيفي:

 

طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برفع الدعم عن قنينات الغاز ''البوطا''، ودعا الرجل الذي كان منذ أيام قليلة يهاجم الزيادات في أسعار المحروقات التي ترهق جيوب المواطن، ليعود داعيا رئيس الحكومة خلال جلسة مساءلته الشهرية، أمس الإثنين بالبرلمان، بالمضي قدما في اتجاه إصلاح صندوق المقاصة، عبر رفع الدعم عن المواد الأساسية ومركزا على غاز البوتان.

وقال بوانو مخاطبا العثماني: ''خاصنا نتحركوا لإتمام إصلاح صندوق المقاصة، علاش غادي نبقاو نتسناو حتى لعام 2020 كما يقول الداودي'' في إشارة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي وعد المواطنين بمواصلة الدعم، مضيفا في ذات السياق قائلا ''لا يجب الانتظار ولا يجب الاكتراث لمن يحذروا من الخطوة، بل يجب أن نواصل الإجراءات التي وضعتها الحكومة السابقة''، وهو ما يعني ارتفاع سعر قنينة الغاز من 40 درهما إلى ما بين 75 و 80 درهماً.

ورأى متتبعون للشأن السياسي أن دعوة فريق حزب ''العدالة والتنمية'' إلى رفع الدعم عن غاز البوتان يعتبر تأجيجا لغليان الشارع وللأوضاع الاجتماعية المحتقنة بسبب المقاطعة، في موقف متناقض، في الوقت الذي دعا فيه نواب برلمانيون عن حزب المصباح إلى إعادة مراجعة أسعار المحروقات من داخل لجنة المهمة الاستطلاعية التي أنجزت تقريرا صاحبه جدل واسع.

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شوف تيفي المغرب البرلمان عبد الله بوانو غاز البوتان البوطة رفع الأسعار العدالة والتنمية الجلسة الشهرية

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