عاجل.. الاتحاد الأوروبي يحسم في قضية راموس وتدخلاته العنيفة ﻿

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا''، أنه لن يعاقب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب تدخله العنيف ضد حارس ليفربول لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي.

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا''، أنه لن يعاقب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب تدخله العنيف ضد حارس ليفربول لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي.

وأظهر الفيديو أن سيرخيو راموس قد تعرض لتدخل قوي من قلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان ديك، وهو ما أدى إلى اصطدام قائد ريال مدريد بالحارس الألماني، وبدا الأمر وكأن راموس ضرب حارس الريدز بمرفقه الأيمن.

وتعرض سيرخيو راموس لانتقادات قوية من قبل جماهير ليفربول والجماهير المصرية والعربية بسبب إصابته النجم المصري محمد صلاح بكتفه اليسرى، قبل أسابيع قليلة من خوض المنتخب المصري نهائيات كأس العالم 2018.