القفة الرمضانية تشعل الحروب بين الأحزاب السياسية ﻿

المغاربة مجبولون على البر والإحسان وعمل الخير والتطوع، وهي صفات مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، بالتالي لا يمكن منع جمعيات أو أفراد من العطاء والصدقات في شهر رمضان الكريم.. لكن القفة كما أنها

شـــوف تيفي:المشعل

مصطفى لختاصير

المغاربة مجبولون على البر والإحسان وعمل الخير والتطوع، وهي صفات مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، بالتالي لا يمكن منع جمعيات أو أفراد من العطاء والصدقات في شهر رمضان الكريم.. لكن القفة كما أنها موضوع للتآزر والتراحم والتعاون.. فإن جهات تريد الركوب عليها، وخاصة بعض الوجوه الحزبية والأعيان الذين يستغلون القفة الرمضانية لكسب مؤيدين وأتباع قد يتحولون مستقبلا إلى أصوات انتخابية..

فما هي توظيفات القفة الرمضانية السياسوية؟ ومن هي الجهات التي تمنح القفة للمحتاجين في هذه السنة؟

القفة الرمضانية والحسابات السياسوية

استعدادات جارية على قدم وساق، تقودها شخصيات حزبية وجمعيات مؤطرة، لكنها تعمل تحت لواء سياسي وبيافطة العمل الجمعوي، والغاية هي كسب تعاطف كبير من الجماهير مقابل قفة لا يتعدى ثمنها 100 درهم.. وإن كان رمضان لهذه السنة يأتي في مرحلة كمون سياسي وانتخابي، فإن الاستعدادات الملاحظة تشي بأن هنالك متغيرات أو شد وجذب بين أحزاب سياسية استعدادا لمحطة الانتخابات في سنة 2021 رغم الزمن الفارق..فالقفة الرمضانية تدور عليها دوائر الاستقطاب والحشد، وحزب العدالة والتنمية الأول على صعيد الانتخابات البرلمانية، وأيضا يحتل الصفوف الأولى في الانتخابات الجماعية، ويحصل على أعلى دعم مادي في صفوف الأحزاب, ويقود أنشطة مكثفة كل سنة لتوزيع القفة الرمضانية على المعوزين، سواء تحت غطاء جمعيات موالية، أو بطريقة مباشرة من خلال المستشارين الجماعيين الذين يوزعون "بونات" الاستفادة على المواطنين، وتكون تلك البونات بأعداد كبيرة حيث تغطي الخصاص، ويحصل عليها المستشار من خلال برامج البلديات لدعم الفئات الهشة، ليس حزب المصباح وحده من يستفيد من هذه البونات بل أيضا أحزاب ممثلة في المجالس الجماعية، وكل حزب ووزنه الانتخابي، لكن بالضرورة الذي يكون لديه مقاعد أكثر يحصل على دعم أكبر، حيث لاحظ المتتبعون للشأن العام في مدينة الرباط كيف تم إتلاف أطنان من الدقيق والسكر والزيت في شهر مارس الماضي كانت موجهة للفئات الهشة بمقاطعة اليوسفية بالرباط، وعزا جمعويون السبب لظروف تخزين تلك المواد في فضاء قاعة مغطاة لاتستجيب لمعايير التخزين والسلامة الغذائية، لكن في حقيقة الأمر وحسب ما أكدته مصادر مسؤولة فإن الأمر يتعلق بخلاف نشب بين بعض المستشارين الجماعيين حول الحصص من "البونات"، مما أجج الصراعات فتدخل منتخبون كبار لرأب الصدع، فتقرر إلغاء عملية التوزيع الرمضانية لسنة 2016 تلتها كذلك عملية 2017، خاصة أنها تزامنت مع فترة الانتخابات، والغاية من التأجيل حسب مصادر مطلعة هي وضع معايير محددة أمام مستشاري الأحزاب للحصول على "البونات" بعيدا عن الكوطا حسب المقاعد..وهذا هو السبب وراء فساد المخزون برمته! وأكد مصدر مطلع أن أجهزة وزارة الداخلية ستكون أكثر مرونة في رمضان لهذه السنة، مادام لا يوجد هنالك زمن انتخابي ولا منافسة على المقاعد، حيث ألغى محمد حصاد عندما كان وزيرا في الداخلية عمليات التوزيع للقفة الرمضانية خلال الفترة الانتخابية المؤهلة للانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات الجماعية في سنة 2016، بالتالي فإن عمليات التوزيع للقفة في سنة 2018 ستكون مفتوحة لكنها خاضعة لتتبع دقيق من السلطات المحلية درءا لأي شبهة أو استغلال لأعمال البر والإحسان لأهداف سياسية، وقد تلجأ السلطات إلى التدقيق في مصادر المساعدات والممولين المحتملين، مع تنظيم عمليات التوزيع بتوفير اللوجستيك والقوات العمومية لضبط المجال الذي ستوزع فيه القفة الرمضانية، وذلك لتفادي الحوادث القاتلة الناتجة عن الازدحام والاختناق، وتفادي تكرار سيناريو ماوقع السنة الماضية في منطقة سيدي بوعلام التابعة لجماعة تفتاشت بنواحي الصويرة، حيث سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح نتيجة ازدحام وقع لحظة توزيع القفة الرمضانية على الأسر المعوزة.. فمن يا ترى سيدخل على خط القفة الرمضانية لهذه السنة؟

أعيان وشخصيات سياسية يدخلون غمار القفة الرمضانية

آلاف الجمعيات تتجند في رمضان لأعمال البر والإحسان، حيث يقام فطور الصائم في الهواء الطلق، أو توزع القفة على المحتاجين، وتعمل المئات من هذه الجمعيات تحت وصاية من أحزاب سياسية وخاصة أحزاب وجماعات إسلامية، ويعتبر حزب العدالة والتنمية المستفيد الأول من أعمال البر والإحسان. فعندما صادف رمضان الزمن الانتخابي، تم اللجوء في بعض المناطق لسلسلة الأقارب الذين يتوفرون على جمعيات لدفعهم للانخراط في عمليات التوزيع الموجهة للقفة الرمضانية، وإحصاء المستفيدين الذين سيشكلون قاعدة انتخابية في المستقبل، حيث سجلت مدينة فاس وتطوان وغيرها من المدن التي تعد معاقل أساسية للبيجيدي عمليات توزيع للقفة الرمضانية، وذلك في عز قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية، وتم تسريب استمارات أعدتها مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية في إحدى المقاطعات الست لمدينة فاس، وتضمنت معطيات شخصية غريبة حول المستفيدين وأسرهم، من قبيل تاريخ الازدياد والعنوان الشخصي، والهاتف المحمول والثابت، والحالة الاجتماعية، وعدد الأبناء وغيرها من المعطيات الشخصية للمستفيد.. مما أثار في حينه شبهة استغلال المعلومات لأهداف انتخابية.

نفس الأمر جرى في تطوان، حيث استغل حزب البيجيدي إحدى الجمعيات الموالية لتوزيع قفة رمضان على الأسر المعوزة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية... وأكد مصدر حزبي أن هذا الواقع تعرفه وزارة الداخلية، لأنها تتوصل بتقارير الأحزاب المتنافسة، وملاحظاتها في هذا الشأن...لذلك فإن باب البر والإحسان سيفتح هذه السنة خارج الزمن الانتخابي، ومن المتوقع أن تدخل أحزاب كبرى على خط الدعم المباشر للأسر المعوزة بقفة رمضان، ويستعد حزب الأحرار للدخول إلى غمار المنافسة كي لايخلو الجو لحزب المصباح وأتباعه، وأكدت مصادر مطلعة أن كتابا جهويين لحزب الحمامة بدؤوا في إحصاء المحتاجين الذين سيستفيدون من قفة رمضان لهذه السنة، وأن المواد التموينية وصلت الى بعض الجهات، خاصة في البوادي، وحتى بعض المدن الرئيسية. و أكد مصدر مطلع أن جمعية محسوبة على الكاتب الجهوي لحزب الأحرار بالدار البيضاء باتت تخزن موادا تموينية لرمضان بهدف توزيعها على الفقراء، وأن المشرفين على العملية وضعوا بالفعل السلع في علب كارطونية، وتشمل كل علبة ما يعادل 100 إلى 130 درهم من المواد التموينية من شاي وسكر ودقيق وعدس وحمص وحليب... نفس الأمر يسري على عدد من الأعيان الذين ينتظرون فقط إشارة الضوء الأخضر من السلطات المحلية والحصول على الترخيص بالتوزيع. وحسب مصادرنا فإن عدة جمعيات موالية لشخصيات حزبية تنتظر الإشارة لانطلاق عمليات التوزيع، ومن بينها جمعيات محسوبة على جماعة العدل والإحسان، مثل جمعية السبيل التي تنشط في مراكش وقلعة السراغنة ومدن أخرى.. وقد يعزى تريث السلطات في منح التراخيص على المستوى المحلي، لأسباب وهواجس أمنية، خاصة الفوضى العارمة والاختناقات التي قد تكون سببا في الموت، بالتالي فإن العملية قد تتأخر للأسبوع الثاني من رمضان، وانطلاقتها ستكون دقيقة من حيث معرفة الممولين والأنشطة الموازية، والجهات التي تقف وراء عمل البر والإحسان، وهي شروط تروم لتحقيق تكافئ الفرص بين المكونات السياسية والمجتمعية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، يقول مصدر مطلع.

* إدريس الكنبوري

توظيف الأحزاب للإحسان الرمضاني لا يساعد على تأسيسحياة ديمقراطية قائمة على البرامج الانتخابية

نحن مجتمع اسلامي ولا يمكن منع أعمال البر والإحسان هذا من حيث المبدأ، حيث تكثر أعمال البر والإحسان في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى ورمضان وحتى في المآتم تكون المؤازرة من قبل الجماعة، وحتى من قبل الأفراد الذين يقومون بأعمال الخير، أو المحلات التجارية مثل المقاهي التي تقدم إفطارا مجانيا، كلها وسائل لتقديم المساعدة والعون... لكن القانون المؤطر للعمل الإحساني لا يوضح الأمور بخصوص التوظيف السياسي، لأن الظاهرة تؤكد أن الإسلاميين هم المستفيدون بالدرجة الأولى وحزب العدالة والتنمية يستفيد بشكل كبير جدا من هذا العمل الإحساني في الانتخابات.. ففي عيد الأضحى مثلا نجد جمعيات تابعة لهذا الحزب توزع الآلاف من رؤوس المواشي على المحتاجين.. نفس الشيء يحدث في الدخول المدرسي وفي رمضان، حيث تغمض السلطات الطرف على الممارسات التي تجري، حيث نلاحظ غياب العدالة والمساواة بين مختلف التنظيمات الحزبية، فالعدالة والتنمية مثلا يتوفر على دعم إضافي بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى، لأنه يتقرب أكثر من المواطنين عن طريق الأعمال الإحسانية، ولكن الأحزاب الأخرى لا تقوم بنفس العملية، مما يحتم منع أي جمعية مقربة من الإسلاميين من العمل الاجتماعي أو فتح المجال أمام جميع الأحزاب ليقوموا بذلك، ليكون هنالك توزيع عادل في العمل السياسي، فالأمر لا يساعد على تأسيس حياة ديمقراطية قائمة على البرامج الانتخابية.

فإذا كان هناك إسلامي يقدم المساعدات عوض البرنامج الانتخابي الذي لا يعول عليه لكسب الأصوات، بل يعول على الجيوش الاحتياطية التي كانت تقوم بالأعمال الخيرية طوال 5 سنوات. بالتالي على الأحزاب السياسية المتضررة أن تطالب بتقنين أعمال البر والإحسان وضبط هذا المجال دون توظيف سياسي. كما أدعو إلى تقنين عمليات توزيع المساعدات عن طريق السلطات كي لا تقع الحوادث كما حادث الصويرة في السنة الماضية.